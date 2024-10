Jenna Ortega in trattative per un ruolo nel Marvel Cinematic Universe

Grazie ai ruoli di successo nel revival di Scream, in Mercoledì di Netflix e nel sequel di Beetlejuice di quest'anno, Jenna Ortega sta rapidamente diventando una delle giovani attrici più richieste di Hollywood, quindi probabilmente non sarà una sorpresa sapere che è stata corteggiata dai Marvel Studios.

Secondo lo scooper MTTSH, la Ortega è in trattative per un ruolo non ancora rivelato nel Marvel Cinematic Universe. Vale sempre la pena notare che la Marvel incontra molti talenti, ma se la Ortega è effettivamente entrata in trattative per un progetto imminente, c'è una buona probabilità che i commercianti entrino in possesso della storia abbastanza presto.

Anche se è in trattativa, non c'è garanzia però che le cose vadano bene. La Ortega ha un'agenda fitta di impegni, con un ruolo da protagonista nell'adattamento di Klara e il Sole di Taika Waititi e un film senza titolo di Trey Edward Shults che vedrà la partecipazione di The Weeknd e Barry Keoghan. L'attrice sarà inoltre presente nei film di A24 Death of a Unicorn con Paul Rudd e Alba di Francisca Alegría. Si diceva che Ortega fosse in lizza per il ruolo di Tigre Bianca in Daredevil: Born Again. E voi in che ruolo vorreste vedere Ortega?

La sinossi ufficiale di Beetlejuice Beetlejuice recita: "Beetlejuice è tornato! Dopo un'inaspettata tragedia familiare, tre generazioni della famiglia Deetz tornano a casa a Winter River. Ancora perseguitata da Beetlejuice, la vita di Lydia viene sconvolta quando la sua ribelle figlia adolescente, Astrid, scopre il misterioso modello della città in soffitta e il portale per l'Aldilà viene accidentalmente aperto. Con i problemi che si stanno creando in entrambi i regni, è solo questione di tempo prima che qualcuno pronunci il nome di Beetlejuice per tre volte e il demone dispettoso ritorni per scatenare il suo marchio di caos".