Jenna Ortega è una giovane che mette in discussione le sue scelte nel trailer di Winter Spring Summer or Fall

Jenna Ortega è la star della commedia romantica Winter Spring Summer or Fall, in arrivo nei cinema americani il 25 aprile e di cui è stato condiviso online il trailer.

Nel video si assiste a un incontro che potrebbe cambiare totalmente la vita della giovane protagonista.

Cosa racconterà Winter Spring Summer or Fall

Al centro della trama ci sarà la storia di Remi, interpretata da Jenna Ortega, che ha sempre pianificato il suo futuro e sta per andare a Harvard. L'incontro con lo spensierato Barnes, parte affidata a Percy Hynes White, la porta a chiedersi cosa vuole realmente nella vita. Remi deve quindi affrontare una scelta: seguire i progetti che aveva fatto o rischiare tutto per una vita che non avrebbe mai pensato di avere.

Ecco il trailer di Winter Spring Summer Or Fall:

La regia di Winter Spring Summer or Fall è stata affidata a Tiffany Paulsen, mentre Dan Schoffer ha firmato la sceneggiatura.

Il film è stato presentato in anteprima al Tribeca Film Festival nel 2024.

I protagonisti del film

Jenna Ortega, in questi primi mesi del 2025, è protagonista anche di Death of a Unicorn e Hurry Up Tomorrow, film scritto e diretto da Trey Edward Shults di cui è stata protagonista accanto a The Weeknd.

La giovane attrice è stata inoltre nuovamente protagonista della serie Mercoledì, di cui arriverà la seconda stagione su Netflix. Nel cast dei precedenti episodi c'era anche Percy Hynes White che, tuttavia, non tornerà nelle prossime puntate dopo che gli sono state rivolte delle accuse di abusi e molestie sessuali. L'attore aveva replicato dichiarando: "Le voci sono false. Non posso accettare che mi si dipinga come una persona bigotta o criminalmente negligente nei confronti della sicurezza delle persone. Queste sono le affermazioni infondate e dannose che possono creare sfiducia nelle vere vittime. È molto doloroso sapere che questa disinformazione ha turbato le persone".