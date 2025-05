Jenna Ortega, la star di Mercoledì ammette: "Ho difficoltà nel lasciare andare i personaggi"

Jenna Ortega ha partecipato a Interview Magazine con Natalie Portman e ha raccontato alla collega che in alcuni casi fatica a scrollarsi di dosso certi personaggi.

Nonostante la giovane età, Ortega ha già all'attivo diverse importanti produzioni tra cinema e serie tv ma è principalmente conosciuta per il ruolo di Mercoledì Addams nella serie di Tim Burton.

La difficoltà di Jenna Ortega con i ruoli

"Più che altro quando vengo fisicamente sopraffatta dal personaggio" spiega Ortega "Oppure se sono davvero immersa nella storia". In particolare, quando i personaggi assumono un significato particolare.

Jenna Ortega con Martin Freeman in Miller's Girl

"Se si tratta di qualcosa che ha grande valore per me" racconta l'attrice "non voglio lasciar andare il progetto. Ci sono personaggi a cui mi sono molto affezionata e che mi mancano".

Jenna Ortega cambia la routine quotidiana per allontanarsi dai personaggi

L'attrice ha raccontato di aver trovato un metodo per prendere le distanze dai ruoli:"A volte passo subito al lavoro successivo, e devo impegnarmi seriamente per scrollarmi di dosso le abitudini precedenti. Cerco di svegliarmi nella stanza d'albergo e fare le cose in modo diverso per liberarmi da quell'impronta".

Riorganizzare lo spazio abitativo è un consiglio che ha ricevuto in passato:"Qualcuno mi ha detto di fare il feng shui in casa. A volte senti cose del genere e pensi che siano un po' sciocche, ma in realtà è davvero rigenerante. È come quando compri un nuovo tavolino da caffè e pensi:'Oh, wow, che emozione'. Ma spero che ci siano cose nella tua vita che ti entusiasmano più di un tavolino da caffè".

Primo piano di Jenna Ortega in Mercoledì

Jenna Ortega sarà presto al cinema con Death of a Unicorn, la nuova dark comedy in cui recita da protagonista insieme alla star di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Paul Rudd.