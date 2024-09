Jenna Ortega ricorda Cameron Boyce e il suo comportamento da gentleman durante un'audizione

Jenna Ortega ha voluto ricordare il suo amico Cameron Boyce, svelando i dettagli di un'audizione avvenuta quando entrambi erano teenager.

L'attore è tristemente morto a soli 20 anni dopo un attacco epilettico durante la notte del 6 luglio 2019.

Il ricordo della protagonista di Mercoledì

Durante un'intervista rilasciata a Canal+, Jenna Ortega ha dichiarato: "L'ultima volta che ho visto il mio amico Cameron Boyce, che conoscevo da quando avevo 11-12 anni, avremmo dovuto baciarci. L'audizione è avvenuta un paio di anni dopo, quando avevo 15-16 anni, ed è arrivato e dovevamo interpretare una potenziale coppia".

Una foto di Cameron Boyce

La star di Beetlejuice Beetlejuice ha aggiunto: "Ovviamente era a disagio ed era un po' più grande di me... Ci siamo entrambi guardati e abbiamo detto: 'No, non possiamo farlo'. Ed è stato così dolce perché ero a disagio e stavo avendo un momento complicato durante l'audizione. E poi ci siamo augurati il meglio".

Jenna ha aggiunto: "Mi ricordo che sono stata realmente grata e riconoscente per quello che ha fatto".

Catherine O'Hara, presente accanto a Ortega nello studio televisivo, ha voluto sottolineare che Boyce si era comportato da vero gentleman.

La famiglia di Cameron, dopo la morte del ragazzo, ha deciso di fondare una fondazione in suo onore con lo scopo di raccogliere fondi per la ricerca scientifica e campagne sull'epilessia.

Il ritorno di Beetlejuice

Nel sequel con protagonista anche Jenna, dopo un'inaspettata tragedia familiare, tre generazioni della famiglia Deetz tornano a casa a Winter River. Lydia si ritrova alle prese con qualche problema quando la figlia, la ribelle teenager Astrid, scopre il misterioso modellino della città in soffitta e il portale per l'Aldilà viene accidentalmente aperto, evento mostrato nel trailer inedito condiviso qualche ora fa. Con i problemi che stanno nascendo in entrambi i regni, sarà solo questione di tempo prima che qualcuno pronunci tre volte il nome di Beetlejuice e il demone dispettoso torni nuovamente per scatenare il suo caos.