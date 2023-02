Jenna Ortega e Aubrey Plaza irresistibili ai SAG Awards: "Non capisco perché ci hanno messe insieme"

Nel corso della notte dei SAG Awards 2023, Jenna Ortega e Aubrey Plaza hanno presentato insieme un premio, diventando protagoniste di un simpatico siparietto comico.

Le due giovani attrici hanno ironizzato sulla natura schiva e sospettosa (nonché diabolica) dei rispettivi personaggi, ovvero la Mercoledì dell'omonima serie Netflix e la Harper Spiller di The White Lotus.

"Non so perché ci hanno messo insieme", ha detto Plaza, mentre Ortega ha aggiunto: "Sì, lo so, non abbiamo nulla in comune". "Dovremmo trovare le persone che hanno fatto questo", ha continuato Plaza, mentre il pubblico rideva. "E maledire le loro famiglie e guardare come...", ha poi detto Ortega, e poi entrambe all'unisono: "...la sfortuna perseguiterà la loro discendenza per le prossime sette generazioni".

Sicuramente tra i momenti più divertenti della serata di premiazione.

Tra poche settimane ritroveremo Jenna Ortega in sala per Scream VI, mentre Aubrey Plaza è nel cast della serie Marvel Agatha: Coven of Chaos.