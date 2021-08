Jenna Dewan, l'ex di Channing Tatum svela: "Non si è fatto vivo per settimane dopo la nascita della figlia"

L'ex di Channing Tatum, Jenna Dewan, ha recentemente affermato che l'attore non si è fatto vivo per settimane dopo la nascita della loro figlia.

Jenna Dewan, l'ex di Channing Tatum, ha deciso di aprirsi a proposito delle difficoltà che è stata costretta ad affrontare quando ha messo al mondo la sua prima figlia, Everly. L'attrice di Step Up ha rivelato che Tatum "non si è fatto vivo per settimane dopo la nascita della figlia".

La Dewan, durante un episodio del podcast di Dear Media Dear Gabby, ha parlato di quanto è stato difficile per lei stare lontana dall'ex marito nelle settimane che hanno seguito la nascita loro figlia Everly, nel 2013. In seguito Jenna ha continuato a lavorare e a viaggiare da sola mentre Tatum "non era disponibile" a causa del suo programma di lavoro.

"Ho dovuto viaggiare con lei e in quel momento Chan non era disponibile, non riuscì a stare con noi per molto tempo. Quindi, eravamo io, la mia doula ed Everly: abbiamo viaggiato da sole per sei settimane", ha rivelato l'attrice. "Bilanciare la maternità e il lavoro è stato davvero difficile, passavo molto tempo sul set e lei era costantemente con me."

La Dewan ha anche rivelato di aver sofferto di "ansia post-partum" in quel periodo: "Non mi fermavo mai. Sai, ti alzi spesso durante la notte e poi lavori tutto il giorno. Stavo allattando, ero senza un partner, era una vera follia". Prima di divorziare, Jenna Dewan-Tatum e Channing Tatum sono stati sposati per dieci anni dal 2009 al 2019.