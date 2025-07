Jeffrey Dean Morgan reciterà nella serie Sterling Point

L'attore Jeffrey Dean Morgan, dopo The Walking Dead e The Boys, sarà coinvolto anche nel nuovo show prodotto per Prime Video.

Jeffrey Dean Morgan sarà protagonista di una nuova serie tv in cui reciterà accanto a Jay Duplass. I due attori sono infatti entrati nel cast di Sterling Point, il nuovo progetto realizzato per Amazon Prime Video che è stato creato da Megan Park.

Il cast e la trama della serie Sterling Point

Il cast di Sterling Point sarà composto da Ella Rubin, Amelie Elisabeth Hoeferle, Daniel Quinn-Toye, Jacob Whiteduck-Lavoie, Bo Bragason, e Keen Ruffalo.

Le new entry tra gli interpreti, annunciate ieri dalla produzione, sono quelle di Jeffrey Dean Morgan e Jay Duplass che avranno negli episodi i ruoli ricorrenti di Joe e Steven, di cui non è stata svelata una descrizione.

Le fonti di Variety sostengono che al centro della trama ci saranno due gemelli (Rubin e Ruffalo) che sono stati adottati e compiono un viaggio con meta un'isola su un lago che hanno ricevuto in eredità dal nonno, con cui non avevano rapporti.

Le serie con star Jeffrey Dean Morgan

Morgan ritornerà quindi ancora una volta su un set televisivo dopo i recenti impegni in The Walking Dead: Dead City, in cui ha avuto ancora una volta il ruolo di Negan accanto a Lauren Cohan che ha ripreso la parte di Maggie, e in The Boys in cui ha interpretato Joe Kessler.

Duplass, invece, ha invece recitato nello show Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo nel ruolo di Ade, in Industry e in Dying for Sex. In precedenza Jay ha recitato in show come Transparent, Search Party e The Mindy Project.

La nuova serie Sterling Point, targata Prime Video, sarà creata, diretta e prodotta da Park, che ha inoltre l'incarico di co-showrunner. Gli esperti Josh Schwartz e Stephanie Savage saranno gli altri co-showrunner del progetto e faranno parte del team di produttori tramite Fake Empire e in collaborazione con LuckyChap.