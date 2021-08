Jeff Goldblum, Asa Butterfield e Charles Dance in The Liar, adattamento del romanzo di Stephen Fry

Jeff Goldblum, Asa Butterfield e Charles Dance vanno a comporre il cast di The Liar, adattamento del romanzo semiautobiografico di Stephen Fry.

Tony Hagger ha scritto l'adattamento e dirigerà The Liar, film di spionaggio LGBTQ+ che descrive in dettaglio la vita spericolata e irriverente di Adrian Healey (Asa Butterfield) mentre frequenta la scuola pubblica e poi l'università di Cambridge. È a Cambridge che Adrian incontra il misterioso professore di inglese Trefusis (Jeff Goldblum), che potrebbe essere o meno una spia e potrebbe o meno aver reclutato Adrian.

"Ho avuto un singulto di gioia quando ho sentito che Jeff Goldblum aveva accettato il ruolo di Donald Trefusis" ha dichiarato Stephen Fry a Deadline. "Quella miscela unica e perfetta di autorità, eccentricità, intelligenza, umorismo e fascino è proprio ciò che il personaggio richiede... evviva!"

Le riprese di The Liar prenderanno il via a settembre in Inghilterra. Farà parte del cast anche l'inglese Charles Dance, star de Il trono di spade.

