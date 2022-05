Jeff Daniels protagonista di A Man In Full, miniserie Netflix di David E. Kelley e Regina King

Jeff Daniels sarà protagonista di A Man In Full, miniserie in sei episodi prodotta da Netflix e firmata da David E. Kelley e Regina King.

Il due volte vincitore di un Emmy Jeff Daniels è stato scelto come protagonista di A Man in Full, serie limitata in sei episodi basata sul romanzo di Tom Wolfe del 1998, firmata da David E. Kelley e Regina King. Kelley è scrittore, produttore esecutivo e showrunner, con Regina King che dirigerà tre episodi e produrrà la serie come parte del suo primo accordo con Netflix tramite la sua società di produzione Royal Ties.

A Man In Full ruota attorno a Charlie Croker (Jeff Daniels), potente magnate immobiliare di Atlanta che deve affrontare un improvviso fallimento. Crudo, maleducato e irrefrenabile, Charlie difenderà il suo impero contro tutti gli acquirenti. Ad ogni costo.

Lo show segna il ritorno su Netflix di Jeff Daniels, che ha vinto uno dei suoi due Emmy Awards per la serie limitata dello streamer Godless. (L'altro era per il ruolo da protagonista in The Newsroom della HBO.) I recenti crediti televisivi di Daniels includono The Comey Rule di Showtime, in cui interpretava il ruolo del protagonista, e American Rust. di recente Daniel ha ripreso il ruolo di Atticus Finch nella versione teatrale de Il buio oltre la siepe a Broadway.