A Man in Full, Lucy Liu si unisce a Jeff Daniels e Diane Lane nella nuova serie Netflix

Lucy Liu sarà tra i protagonisti di A Man in Full, la nuova serie Netflix firmata da David E. Kelley che vede già nel cast nomi importanti come Jeff Daniels e Diane Lane.

Ancora grandi nomi per A Man in Full, la nuova serie di Netflix: Lucy Liu si unisce a un cast che comprende già attori come Jeff Daniels e Diane Lane per lo show prodotto da David E.Kelley, che ha portato recentemente al successo progetti come Big Little Lies, e diretto dall'attrice e regista Regina King.

L'instancabile David E. Kelly tonerà presto in tv con un nuovo show, la miniserie in sei episodi da un'ora basata sull'omonimo romanzo di Tom Wolfe A Man in Full, che già nel 2021 aveva ricevuto un ordine straight-to-series da parte del colosso dello streaming.

E secondo un'esclusiva di Variety, adesso all'ensemble messo su da Kelley - che comprende, fra gli altri, anche i già citati Jeff Daniels e Diane Lane, oltre a Tom Pelphrey, Sarah Jones, William Jackson Harper, Jon Michael Hill, Chanté Adams e Aml Ameen - si unirà anche l'attrice di Charlie's Angels e Elementary Lucy Liu, con cui Kelley aveva collaborato già ai tempi di Ally McBeal.

La serie, che sarà diretta per metà (quindi solo 3 episodi) da niente meno che Regina King (One Night in Miami) vedrà Liu nei panni di Joyce Newman, la fondatrice di una compagnia di prodotti di bellezza di grande successo. "Joyce sta affrontando una crisi di coscienza che minaccia di disfare le sue amicizie più strette e persino i suoi affari" si legge sul sito.

A Man In Full, come recita la sinossi, "seguirà le vicende del magnate immobiliare di Atlanta Charlie Croker (Daniels) alle prese con un'improvvisa bancarotta. Interessi politici ed economici entreranno in collisione quando Charlie cercherà di difendere il suo impero da coloro che cercano di approfittare della situazione".