Jean-Marc Vallée, morto il regista di Dallas Buyers Club e Big Little Lies

Jean-Marc Vallée, regista e sceneggiatore canadese che ha firmato Dallas Buyers Club e la serie Big Little Lies, è morto improvvisamente il 26 dicembre 2021 all'età di 58 anni nel suo cottage nei pressi di Quebec City.

Dallas Buyers Club: il regista Jean-Marc Vallée in una foto promozionale

La causa della morte di Jean-Marc Vallée non è ancora stata rivelata, ma come sottolinea People il decesso è avvenuto in modo improvviso.

Il partner produttivo del regista, Nathan Ross, ha dichiarato in un comunicato: "Jean-Marc rappresentava creatività, autenticità e originalità. Era un vero artista e un uomo generoso e amorevole. Tutti coloro che hanno lavorato con lui non hanno potuto fare a meno di vedere il talento e la visione che possedeva. Era un amico, un partner creativo e un fratello maggiore per me. Un maestro che ci mancherà moltissimo, ma è confortante sapere che il suo incredibile stile e l'impatto del suo lavoro che ha condiviso con il mondo vivranno".

Nato e cresciuto a Montreal, Quebec, Jean-Marc Vallée ha studiato regia al Collège Ahuntsic e all'Université du Québec à Montréal. Il suo primo successo è stato C.R.A.Z.Y., che ha scritto e diretto.

Nel 2014 ha ottenuto una nomination all'Oscar per il montaggio di Dallas Buyers Club. Il film ha vinto tre Oscar, tra cui uno per l'attore protagonista Matthew McConaughey e un altro per l'attore non protagonista Jared Leto.

In seguito Vallée ha diretto Wild, che ha fruttato nomination all'Oscar per Reese Witherspoon e per la costar Laura Dern. Il successo del regista è proseguito con due Emmy Awards per aver diretto e prodotto la miniserie HBO Big Little Lies - Piccole grandi bugie, interpretata nuovamente da Witherspoon e Dern con Nicole Kidman e Shailene Woodley. In totale, la serie ha vinto otto Emmy e quattro Golden Globe.

Jean-Marc Vallée ha poi diretto e prodotto la miniserie HBO Sharp Objects, che è stata nominata per otto Emmy. Il regista stava per dirigere un'altra serie per la HBO, Gorilla and the Bird, basata su un libro di memorie di Zack McDermott su un difensore d'ufficio che soffre di un improvviso crollo psicotico.