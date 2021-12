Jean-Marc Vallée: le reazioni di Matthew McConaughey, Jared Leto e Nicole Kidman alla sua morte

Gli interpreti di Dallas Buyers Club Matthew McConaughey e Jared Leto e le star di Big Little Lies Reese Witherspoon e Nicole Kidman sono intervenute sui social per commentare la morte del regista Jean-Marc Vallée.

Dopo la notizia della morte improvvisa del regista canadese Jean-Marc Vallée, stroncato presumibilmente da un infarto mentre si trovava nella sua casa fuori Quebec city, le reazioni di star, registi e produttori che hanno lavorato con lui non si sono fatte attendere. Gli interpreti di Dallas Buyers Club Matthew McConaughey e Jared Leto e le attricie di Big Little Lies Reese Witherspoon, Shailene Woodley e Nicole Kidman sono intervenute sui social per dire pubblicamente addio all'amico.

"Con mano e cuore gentili, Jean-Marc era pronto ad accogliere", ha scritto Matthew McConaughey, 52 anni, in una Instagram Story. "Non romanticizzava la vita, per lui era realmente romantica: dalla lotta al dolore, all'occhiolino e al sussurro, le storie d'amore erano ovunque nel suo sguardo".

Jared Leto, 50 anni, ha pubblicato una sua foto insieme a Jean-Marc Vallée accompagnata dalla scritta: "Una forza cinematografica e un vero artista che ha cambiato la mia vita con un bellissimo film chiamato Dallas Buyers Club. Tanto amore a tutti quelli che lo hanno conosciuto. La vita è preziosa".

"Il mio cuore è spezzato. Amico mio. Ti voglio bene", ha scritto Reese Witherspoon, 45 anni, diretta da Vallée nel film wild e nella serie Big Little Lies. "Ti ricorderò sempre mentre il sole tramonta. Inseguendo la luce che sbiadisce. Su una montagna in Oregon. Su una spiaggia a Monterey. Assicurandomi che tutti noi abbiamo catturato un po' di magia in questa vita. Ti voglio bene, Jean-Marc."

Witherspoon ha poi ritwittato il messaggio di cordoglio del Primo Ministro del Canada Justin Trudeau.

Laura Dern, 54 anni, ha aggiunto su Instagram: "Bellissimo Jean-Marc Vallee. Il mondo ha perso uno dei nostri grandi e puri artisti e sognatori. E abbiamo perso il nostro amato amico. I nostri cuori sono spezzati". Nella sezione dei commenti, l'autore Strayed ha dichiarato: "Condividiamo così tanti bei ricordi".

Anche Shailene Woodley ha ricordato il regista di Big Little Lies in una serie di messaggi in cui scrive:

"Sono sotto shock. Completo e totale shock. Ma immagino che in qualche modo so che lo trasformerai in una grande avventura... una da raccontare nei libri. Una che non vedo l'ora di leggere e guardare quando arriverà il mio momento. Non ha senso però amico. Non ha senso. Forse quando ci sveglieremo domani sarai lì a ridere dicendo che era solo un cortometraggio satirico che hai fatto. Che non è reale".

Ecco il lungo tributo condiviso da Nicole Kidman sui social media: "È difficile immaginare che una persona così vitale, energica e presente come Jean-Marc se ne sia andata. Sono distrutta. Era al centro del mio universo creativo e aveva un significato immenso per me. Jean-Marc non è stato solo responsabile di alcune delle esperienze professionali più gratificanti della mia carriera, ma la sua amicizia, gentilezza e amore sono stati una forza ispiratrice che porterò con me. Adorerò sempre quelle notti in cui ho girato con le onde immense di Big Sur... Non c'è niente di meglio di questo. Sarò per sempre grata per il mio tempo condiviso con questo straordinario essere umano. Per sempre Jean Marc."

Anche Blumhouse e il suo fondatore, il produttore Jason Blum, hanno detto addio a Jean-Marc Vallee con cui avevano collaborato per la serie Sharp Objects.