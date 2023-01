Jay Will: la star di Tulsa King sarà il protagonista di Rob Peace, il nuovo film di Chiwetel Ejiofor

Jay Will di Tulsa King sarà il protagonista del nuovo film scritto e diretto da Chiwetel Ejiofor, Ron Peace. In base a quanto riportato da Deadline dovrebbe trattarsi di una storia che riflette su coloro che vengono dalla strada, ragionando sul valore della singola vita del protagonista.

Il film con Jay Will si baserà sulla biografia best-seller di Jeff Hobbs intitolata The Short and Tragic Life of Robert Peace: A Brilliant Young Man Who Left Newark for the Ivy League, al cui centro troviamo la storia di Robert Peace, uno studente di Yale con una borsa di studio che raggiunge l'università dopo essere cresciuto in una zona piena di criminalità di Newark, nel New Jersey. Nel campus si specializza in biofisica molecolare e biochimica, lavorando in un laboratorio di ricerca sul cancro e sulle malattie infettive, mentre allo stesso tempo guadagna dalla vendita di marijuana. Se da una parte Peace si laurea con lode nel 2002, dall'altra la sua vita si sgretola quando viene ucciso in una sparatoria legata alla droga nel 2011.

I produttori di Ron Peace sono Antoine Fuqua, Andrea Calderwood, Kat Samick, Jeffrey Soros, Simon Horsman, Rebecca Hobbs e Alex Kurtzman. Jeff Skoll e Robert Kessel sono i produttori esecutivi insieme a Luke Rodgers e Jamin O'Brien.