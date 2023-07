The Pod Generation: Emilia Clarke e Chiwetel Ejiofor nel trailer del film sci-fi

Emilia Clarke e Chiwetel Ejiofor sono i protagonisti di The Pod Generation, film sci-fi di cui è stato condiviso il trailer.

Nel video si vede la protagonista svelare che sta affrontando degli strani sogni e riceve poi una notizia che la mette in crisi perché l'uomo che ama vuole concepire un figlio in modo naturale, non usando la tecnologia a loro disposizione. La giovane inizia quindi ad avere dei dubbi legati alla maternità.

I dettagli del film

Alla regia di The Pod Generation c'è Sophie Barthes.

Al centro della trama c'è la coppia che vive a New York composta da Rachel (Emilia Clarke) e Alvy (Chiwetel Ejiofor), pronta ad iniziare una famiglia. Ma invece che avere un bambino nel vecchio modo, i due accettano i benefici di vivere in un futuro sci-fi e ottengono un posto al Womb Center, che offre dei grembi artificiali (pod) che permettono di condividere la gravidanza in modo equilibrato. Il problema? The Womb Center è un'idea avuta solo da Rachel. Alby, esperto in botanica, odia il modo in cui l'intelligenza artificiale sta sostituendo il mondo naturale e accetta solo per il bene di Rachel. Nonostante i suoi dubbi sulla scelta di "crescere" un bambino, il suo amore per Rachel è assoluto, così inizia il loro complesso percorso nell'iniziare una famiglia con i pod.

Nel cast del film, in arrivo nelle sale americane l'11 agosto, ci sono anche Rosalie Craig, Vinette Robinson e Jean-Marc Barr.