Jason Statham conferma il suo ritorno in The Beekeeper 2, ma il sequel cambia regista

La star d'azione tornerà per un sequel della pellicola uscita nelle sale lo scorso anno, ma con un cambio in regia

La Miramax ha deciso di rinnovare la propria collaborazione con l'attore Jason Statham per The Beekeeper 2, sequel del film di successo mondiale del 2024 capace di incassare ben 162,6 milioni di dollari.

Il regista di Nobody 2, Timo Tjahjanto, si occuperà della regia, andando a sostituire David Ayer che aveva messo la sua firma sull'originale; la sceneggiatura è firmata da Kurt Wimmer, con le riprese che dovrebbero prendere il via il prossimo autunno.

Il primo film, diretto da Ayer, seguiva un agente segreto clandestino in pensione che cerca di vendicarsi dopo che la sua gentile padrona di casa diventa vittima di una truffa di phishing che sottrae milioni di dollari a un ente di beneficenza da lei gestito. Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di The Beekeeper.

Perché David Ayer non è tornato alla regia di The Beekeeper 2?

The Beekeeper: Jason Statham in una scena tratta dal film

Lo studio e i registi stanno comunque cercando di riportarlo a bordo del sequel almeno in veste di produttore. Il regista è attualmente impegnato nella produzione del nuovo film della Paramount con protagonista Brad Pitt, intitolato The Heart of the Beast.

The Beekeeper: Jason Statham in una scena del film

Gli Amazon/MGM Studios sono attualmente in lizza per distribuire il sequel di The Beekeeper, di cui si sono occupati un anno fa, riempiendo un vuoto nel box office colpito dallo sciopero degli attori e degli sceneggiatori.

Il regista di horror-action Tjahjanto conta numerosi film indonesiani usciti su Netflix: The Shadow Strays, The Night Comes for Us e The Big Four. Il suo prossimo impegno, Nobody 2, che vede il ritorno di Bob Odenkirk e la partecipazione di Sharon Stone e Connie Nielsen, uscirà per Universal il 15 agosto.