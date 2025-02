J.K. Simmons si riunisce a Brad Pitt e David Ayer per il nuovo thriller Heart of the Beast

J.K. Simmons, vincitore dell'Oscar per Whiplash, torna a lavorare con Brad Pitt e il regista David Ayer in Heart of the Beast, un thriller ambientato nell'Alaska selvaggia.

È ufficiale: J.K. Simmons, vincitore dell'Oscar per Whiplash, si unisce al cast di Heart of the Beast, il nuovo film targato Paramount Pictures.

Per Simmons si tratta di una doppia reunion: tornerà a lavorare con il regista David Ayer e con l'attore Brad Pitt. In particolare, sarà la seconda volta che l'attore collabora con Ayer, dopo il dramma criminale Harsh Times (2005), e la terza con Pitt, dopo The Mexican (2001) e la commedia dei fratelli Coen Burn After Reading - A prova di spia (2008), che vedeva anche George Clooney e Frances McDormand nel cast.

Alcuni dettagli del film con Brad Pitt e J.K. Simmons

Cameron Alexander sarà sceneggiatore e produttore esecutivo del film, che racconta la storia di un ex soldato delle Forze Speciali e del suo cane da combattimento in pensione, impegnati a sopravvivere dopo un incidente aereo nel cuore della natura selvaggia dell'Alaska.

J.K. Simmons ritira la statuetta per Whiplash nel 2015

Il film è prodotto da Damien Chazelle e Olivia Hamilton con la loro Wild Chickens Productions, nell'ambito dell'accordo di first-look con Paramount. Ayer produrrà con la sua Crave Films, insieme alla Temple Hill Entertainment, mentre Brad Pitt, due volte vincitore dell'Oscar, produrrà attraverso la sua Plan B.

Simmons ha vinto un Oscar, un Golden Globe e un SAG Award come miglior attore non protagonista per il suo ruolo in Whiplash (2014). È noto anche per aver interpretato J. Jonah Jameson nei film di Spider-Man prodotti dalla Sony, sia nelle versioni di Sam Raimi che di Jon Watts.

Tra i suoi altri crediti più noti figurano La La Land, Juno, Saturday Night, il film natalizio Red One con Dwayne Johnson e Chris Evans, e A proposito dei Ricardo di Aaron Sorkin, dove ha interpretato William Frawley, ruolo che gli ha fruttato la sua seconda nomination all'Oscar come miglior attore non protagonista.