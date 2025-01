Jason Statham in A Working Man: trailer e dettagli del nuovo thriller d'azione di David Ayer

È stato recentemente diffuso il primo trailer di A Working Man, il prossimo thriller d'azione di David Ayer che vede Jason Statham nel ruolo principale. Il film, prodotto da Amazon MGM, è stato co-sceneggiato da Ayer e Sylvester Stallone. A Working Man arriverà nelle sale statunitensi il 28 marzo.

Jason Statham ha vissuto una vera e propria rinascita della sua carriera negli ultimi anni, grazie al successo del film Shark 2 - L'abisso (2023), che ha incassato quasi 400 milioni di dollari a livello globale. Dopo questo trionfo, l'attore britannico ha collaborato nuovamente con David Ayer nel thriller d'azione The Beekeeper.

Ora, Amazon MGM punta a replicare il successo con il nuovo progetto in uscita, sperando che l'abbinamento tra Ayer e Statham possa riscuotere un grande successo al botteghino con A Working Man.

La trama e il cast di A Working Man

Adattato dal romanzo del veterano dei fumetti Chuck Dixon, Levon's Trade (2014), A Working Man è co-scritto da Ayer e Stallone. Il film racconta la storia di un veterano delle operazioni speciali che viene costretto a uscire dalla pensione per salvare una giovane donna, rimasta intrappolata in una situazione di pericolo mortale.

La sinossi ufficiale recita: "Levon Cade ha lasciato alle spalle una carriera militare decorata nelle forze speciali per condurre una vita più semplice lavorando nell'edilizia. Quando la figlia del suo capo, che per lui è come una famiglia, viene rapita dai trafficanti di esseri umani, la sua ricerca per riportarla a casa lo porta a scoprire un mondo di corruzione ben più grande di quanto avesse mai immaginato".

Oltre a Jason Statham, il cast di A Working Man include Jason Flemyng, Merab Ninidze, Maximilian Osinski, Cokey Falkow, Noemi Gonzalez, Arianna Rivas, Emmett J. Scanlan ed Eve Mauro, con Michael Peña e David Harbour in ruoli di spicco. Ayer, Statham e Stallone sono anche produttori esecutivi, insieme a Chris Long, John Friedberg, Bill Block e Kevin King Templeton.