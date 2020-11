Jason Momoa parla della moglie Lisa Bonet: "Sono terrorizzato da lei"

La star Jason Momoa, uno dei sex symbol più ambiti di Hollywood, ha raccontato del rapporto con la sua bellissima moglie Lisa Bonet, sposata nel 2017 e con la quale ha due figli, svelando che è lei a portare i pantaloni in casa e che lui, nonostante i muscoli, a volte è praticamente terrorizzato da lei.

In questa fase di emergenza sanitaria, anche Jason Momoa e Lisa Bonet sono stati costretti in casa con i loro due bambini, Lola, 13 anni e Nakoa-Wol di 12 anni. L'attore, durante una nuova intervista a Men's Health, ha parlato dell'adorata moglie, svelando qualche curiosità che non tutti sapevano:

"Mia moglie è molto sofisticata e intelligente e noi invece siamo come animali che hanno bisogno di essere addestrati un po'. Sono costantemente un work in progress, cerco di migliorare come padre e marito. Potrei sembrare grosso e duro, ma non lo sono. Non sono per niente come Khal Drogo. Non sono nemmeno il re di casa mia! Sono assolutamente terrorizzato da mia moglie."

A quanto pare, è proprio Lisa Bonet a dettare regole in casa, forse per la differenza d'età tra i due? La coppia, infatti, ha cominciato a frequentarsi nel 2005 quando lui aveva 26 e lei 12 anni in più. Jason Momoa ha confessato di essere un po' in difficoltà all'epoca, pensando che lui non fosse abbastanza per Lisa Bonet, ex-moglie di Lanny Kravitz e protagonista della sit-com I Robinson:

"Quando incontri qualcuno di cui sei completamente infatuato e poi scopri che è fantastica, intelligente e divertente, lei è una dea e tu sei un degenerato."

Nonostante tutto, però, i due attori formano una delle coppie più amate dello star business e hanno vissuto al meglio questo periodo complicato di reclusione, senza televisione ma facendo passeggiate con i loro tre cani, ascoltando musica e nuotando in piscina.