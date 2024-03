Dune 3: Jason Momoa parla di un possibile ritorno nel terzo capitolo

Dopo aver sbancato il botteghino nella prima settimana di programmazione, è praticamente garantito che Dune: Parte Due porterà ad almeno un altro film. In una nuova intervista rilasciata a Men's Health Jason Momoa si è detto super emozionato all'idea di poter prendere parte a un eventuale terzo capitolo, tornando nel ruolo Duncan Idaho. In particolare, la star di Aquaman ha dichiarato di essere impaziente di vedere Dune 3 e ha lasciato intendere che il terzo capitolo potrebbe essere l'occasione perfetta per riesumare una scena di Duncan esclusa dal primo Dune.

"Se facessero Dune 3 sarebbe bello per Duncan Idaho perché aveva una sorta di...Sapete cosa avevamo? Oh, cavolo, non posso dirlo. Mi metterò nei guai. Al diavolo, lo dico lo stesso: c'era qualcosa di veramente bello nel film originale che poi non è stata inserita, una cosa piuttosto epica. Cercherò di recuperarla nel terzo film se si farà", ha detto Momoa alla rivista.

Dune 3, Timothée Chalamet si lascia sfuggire uno spoiler: "Ma che problema è? Il libro c'è da 70 anni!"

Dune 3 si farà?

Josh Grode della Legendary ha lasciato intendere all'inizio del mese che il franchise si estenderà almeno a un terzo film, oltre a uno spinoff televisivo in fase di produzione per Max della Warner Brothers.

"Penso che questo sia un film in cui si sa che il passaparola lo porterà avanti. È un'opera cinematografica stupenda. Non c'è altro modo per dirlo. Ho quasi esaurito gli aggettivi", ha detto Grode alla CNBC. Ha poi aggiunto: "Dobbiamo essere tutti allineati e sostenere la visione. Credo che tutti siano molto eccitati e si stiano godendo questo momento e se Denis Villeneuve azzecca la sceneggiatura e ritiene di poter offrire un'altra esperienza all'altezza di quella che abbiamo appena completato, allora non vedo perché non farlo".

Intanto, Denis Villeneuve sta pianificato un ruolo molto più importante per Florence Pugh nel caso in cui Dune 3 si realizzasse.