Jason Momoa senza maglietta, bloccato nel deserto: la disavventura in un video

Ma che ci faceva Jason Momoa senza maglietta in mezzo al deserto in questo video condiviso su Instagram? Ecco cosa è successo.

Nelle sue ultime storie di Instagram, Jason Momoa è apparso a petto nudo, seduto sul ciglio della strada in una zona desertica degli Stati Uniti... Ma cosa sarà successo?

Come conferma il video qui sopra, questo periodo Jason Momoa e le macchine sembrano avere un rapporto davvero particolare. Se infatti, giorni fa l'interprete di Aquaman si dedicava a restaurare l'auto della moglie, Lisa Bonet, per farle un regalo, più di recente ha invece avuto qualche problemino con la sua...

Come spiega lui stesso nelle sue storie Instagram, un guasto all'auto avrebbe permesso all'attore di prendersi una piccola pausa, per quanto bizzarra possa essere.

"Adoro il deserto, prendere un po' di sole, e passare qualche momento a rilassarmi in solitudine, ascoltando Colter Wall" scrive Momoa nella caption della storia, mentre in sottofondo partono le note del brano cantato dall'artista country.

Intanto però, qualcuno è accorso in suo aiuto, ed è riuscito a riparare la macchina, come racconta anche l'attore nelle storie successive.

Un problema alla marmitta, stando a quanto riportato ache da Hollywood Life, ma nulla che un amico e una canzone di Billie Nelson (la stessa che sentite nell'ultimo video condiviso da Jason) non possano sistemare.

E a proposito di deserto, Jason Momoa ha avuto abbastanza tempo per acclimatarsi al clima arido e alle difficoltà che può presentare un simile ambiente grazie alle riprese di Dune, il nuovo film di Denis Villeneuve, girato in Giordania e negli Emirati Arabi. Non c'è quindi troppo da stupirsi se, in una simile situazione, l'attore sia riuscito a trovare il lato positivo, e addirittura ne abbia approfittato per prendere un po' di sole.