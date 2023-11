Jason Momoa ribadisce il suo amore per Aquaman nel monologo d'apertura del SNL

Jason Momoa ha ribadito il suo amore per Aquaman nel monologo di apertura del Saturday Night Live di cui era special guest. All'inizio della puntata l'attore ha spiegato perché ama così tanto interpretare il ruolo del Protettore degli oceani anche se non ha fatto cenno al suo prossimo film in uscita Aquaman e il Regno Perduto.

Ecco cosa ha detto Momoa: "Mi piace interpretare Aquaman perché amo l'oceano. È vero. Da piccolo volevo fare il biologo marino, il che ha senso perché ho un fisico da scienziato. Il problema è che, anche se sono nato alle Hawaii, sono cresciuto in Iowa, che non è famoso per i suoi oceani. Poi, un giorno, ero seduto a casa a guardare un film intitolato La grande onda. Ho visto mio cugino, Brian L. Keaulana, che si lanciava su onde di 50 metri con la sua tavola sa surf e mi sono detto: 'Che diavolo ci faccio ancora qui?'. Così sono tornato alle Hawaii per fare surf con la mia famiglia e sono finito in uno show televisivo chiamato Baywatch. Mi sembra quindi che il cerchio si sia chiuso. Lavoro molto per proteggere gli oceani e le piccole nazioni insulari. Ho anche fondato Mananalu, una compagnia idrica per eliminare le bottiglie d'acqua di plastica monouso. Significa davvero molto per me, davvero. Salveremo le balene, le barriere coralline e gli SpongeBob perché Jason Momoa ama la vita".

Di seguito potete vedere il monologo di Jason Momoa:

Aquaman e il Regno Perduto, negli abissi DC: cosa aspettarci dal sequel con Jason Momoa

Aquaman e il Regno Perduto

Aquaman e il Regno Perduto è il sequel di Aquaman del 2018. Il film vedrà Jason Momoa vestire i panni del re di Atlantide probabilmente per l'ultima volta, anche se l'attore potrebbe tornare all'interno dell'universo DC nel ruolo di Lobo. Il sequel vedrà anche il ritorno di Nicole Kidman (The Hours, Big Little Lies) nel ruolo della madre di Aquaman, Atlanna. Tra i ruoli secondari figurano Amber Heard nel ruolo di Mera, Dolph Lundgren nel ruolo di re Nereus, Temuera Morrison nel ruolo di Tom Curry e Randall Park nel ruolo del Dr. Stephen Shin. James Wan tornerà alla regia in questo sequel.

La sinossi di Aquaman e il Regno Perduto anticipa: "Non riuscendo a sconfiggere Aquaman la prima volta, Black Manta, ancora spinto dal bisogno di vendicare la morte di suo padre, non si fermerà davanti a nulla pur di annientare Aquaman una volta per tutte. Questa volta Black Manta, in possesso del potere del mitico Tridente Nero, che scatena una forza antica e malevola, è più temibile che mai. Per sconfiggerlo Aquaman si rivolgerà al fratello imprigionato Orm, l'ex re di Atlantide, per forgiare un'improbabile alleanza. Insieme dovranno mettere da parte le loro divergenze per proteggere il loro regno e salvare la famiglia di Aquaman, e il mondo intero, da una distruzione irreversibile". Aquaman e il Regno Perduto uscirà nelle sale il 20 dicembre 2023.