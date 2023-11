Aquaman e il Regno Perduto, Jason Momoa: 'Questo film è come una fine'

Jason Momoa ha parlato del futuro di Aquaman dopo Il Regno Perduto e l'attore ha accennato al fatto che si tratta di una specie di "fine".

Il DC Universe, nei mesi dopo la fine delle riprese del sequel, ha infatti affrontato numerosi cambiamenti con l'arrivo di James Gunn e Peter Safran alla guida dei progetti tratti dai fumetti.

La dichiarazione di Momoa

Jason Momoa, ospite del talk show condotto da Jimmy Fallon, ha parlato di Aquaman e il Regno Perduto dichiarando: "Questa è una specie di fine del DCEU Universe. A meno che... Sono accadute cose in precedenza, quindi... Immagino che dipenda se le persone apprezzeranno". L'attore ha però rassicurato i fan spiegando: "Ci sarà sempre un posto per me alla DC. Gli piaccio".

Le dichiarazioni di Momoa alimentano così le ipotesi che abbia già parlato con James Gunn e Peter Safran di un possibile ritorno tra i protagonisti dei film targati DC Studios, ma con un altro ruolo che potrebbe essere quello di Lobo.

Safran, alcuni mesi fa, aveva sottolineato che si aspetta una presenza della star per molti anni nel DCU, quindi tutte le possibilità rimangono aperte.

Aquaman e il Regno Perduto, negli abissi DC: cosa aspettarci dal sequel con Jason Momoa

I dettagli del sequel

La sinossi del film Aquaman e il Regno Perduto anticipa:

Non riuscendo a sconfiggere Aquaman la prima volta, Black Manta, ancora spinto dal bisogno di vendicare la morte di suo padre, non si fermerà davanti a nulla pur di annientare Aquaman una volta per tutte. Questa volta Black Manta, in possesso del potere del mitico Tridente Nero, che scatena una forza antica e malevola, è più temibile che mai. Per sconfiggerlo Aquaman si rivolgerà al fratello imprigionato Orm, l'ex re di Atlantide, per forgiare un'improbabile alleanza. Insieme dovranno mettere da parte le loro divergenze per proteggere il loro regno e salvare la famiglia di Aquaman, e il mondo intero, da una distruzione irreversibile.