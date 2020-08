Jason Momoa si fa la doccia nel deserto e posta le foto su Instagram

Jason Momoa che si fa la doccia nel deserto? Sì, grazie. Guardate le foto postate dall'attore di Aquaman su Instagram, con tanto di riferimento al suo prossimo film, Dune di Denis Villeneuve.

La vostra giornata non sta andando per il meglio? Ci pensa Jason Momoa a risollevarvi il morale.

L'interprete di Aquaman e Khal Drogo in Game of Thrones ha deciso di fare a tutti un gradito regalo postando su Instagram degli scatti in cui si lava via lo sporco del deserto (?) con un tubo dell'acqua, e nel frattempo riesce anche a inserire un piccolo teaser di Dune, il film diretto da Denis Villeneuve con un numero piuttosto sensazionale di stelle nel cast (Josh Brolin, Zandaya, Timothée Chalamet, Oscar Isaac, Stellan Skarsgård ecc.).

"Come un maiale nella sporcizia. Difficile spiegarvela. Ma ho avuto una giornata davvero fantastica. Ora ho bisogno solo di una Dune Buggy. Dune arriverà prossimamente al cinema. Aloha J." scrive, giocando sul titolo della pellicola tramite un riferimento al tipo di automobile generalmente più adatto per terreno sabbioso.

Ecco, ora è venuta voglia anche a voi di farvi un viaggetto nel deserto, vero?