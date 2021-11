Jason Momoa conferma di essere in quarantena: l'attore è risultato positivo al COVID-19 (VIDEO)

Jason Momoa ha recentemente pubblicato un video sulle sue Instagram Stories in cui ha confermato di essere risultato positivo al test per il COVID-19, aggiungendo anche di essere attualmente in isolamento nella sua casa nel Regno Unito.

La superstar di Hollywood, che sta girando il nuovo film del franchise di Aquaman nel Regno Unito dallo scorso giugno, nel video ha ipotizzato di aver contratto il virus quando ha partecipato alla premiere dell'epico film di fantascienza Dune, in cui interpreta il ruolo di Duncan Idaho.

Momoa ha anche rivelato di essere in isolamento nel suo appartamento con lo skateboarder professionista Erik Ellington. "Sono stato colpito dal virus subito dopo la premiere", ha detto Momoa nel video, che inizia con Ellington intento a portare a termine un'acrobazia con lo skateboard all'interno della casa.

Suggerendo che è difficile stabile esattamente dove e quando è stato infettato, Momoa ha aggiunto: "Ci sono molte persone che ho incontrato in Inghilterra. Ho salutato un sacco di amici, chi lo sa... In ogni caso, sto bene e vi ringrazio per i vostri messaggi e il vostro amore." L'uscita di Aquaman and the Lost Kingdom è prevista per il 16 dicembre 2022.