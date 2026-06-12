Jason Momoa, le condizioni per un film su Lobo: “Se non sarà vietato ai minori, non mi interessa”

C'è un personaggio che Jason Momoa desiderava interpretare da anni e, ora che finalmente ha avuto l'occasione di vestire i suoi panni nell'universo DC, non sembra avere alcuna intenzione di snaturarlo. Parlando del futuro di Lobo sul grande schermo, l'attore hawaiano ha spiegato con estrema chiarezza quale sarebbe la sua condizione imprescindibile per accettare uno spin-off interamente dedicato al celebre cacciatore di taglie intergalattico.

Un personaggio troppo estremo per essere addolcito

Durante una recente intervista, Jason Momoa ha rivelato di aver già affrontato l'argomento con i vertici dei DC Studios, James Gunn e Peter Safran. Ma c'è un punto sul quale non sembra disposto a trattare. "È l'unica cosa che voglio davvero e posso dirlo apertamente fin da ora: non ho alcun interesse a realizzare un film di Lobo classificato PG-13", ha dichiarato l'attore. Una posizione netta, che riflette la natura stessa del personaggio nato nei fumetti DC, famoso per la sua brutalità, il linguaggio sopra le righe e l'umorismo decisamente scorretto.

Jason Momoa in una scena

Momoa ha poi aggiunto: "Potrà comparire in altri film, certo. Se vorranno coinvolgermi, io ci sarò. Ma se dovessi fare un film da protagonista, non lo farò a meno che non sia Rated R." Chi conosce Lobo difficilmente si sorprenderà davanti alle parole dell'attore. Fin dalla sua prima apparizione nei fumetti, il mercenario originario del pianeta Czarnia si è distinto come una figura completamente fuori controllo: violento, cinico, arrogante e spesso impegnato in avventure al limite dell'assurdo.

Nel corso degli anni il personaggio è diventato una sorta di parodia estrema degli antieroi tradizionali, guadagnandosi una schiera di fan proprio grazie alla sua natura anarchica e senza filtri. Per questo motivo molti appassionati hanno sempre sostenuto che un adattamento cinematografico realmente fedele avrebbe richiesto una classificazione per adulti.

Momoa, che da tempo si era dichiarato un grande estimatore di Lobo, sembra condividere questa visione. Per l'attore, ridurre il livello di violenza o rendere il personaggio più accessibile a un pubblico giovane rischierebbe di privarlo della sua identità.

Non è la prima volta che una produzione tratta da fumetti sceglie la strada del divieto ai minori per preservare il materiale originale. Negli ultimi anni film come Deadpool, Logan e The Suicide Squad hanno dimostrato che esiste un pubblico disposto a seguire storie più adulte e meno filtrate all'interno del genere supereroistico.

Il debutto in Supergirl e le prospettive future nel DC Universe

Prima di pensare a un'avventura da protagonista, però, Momoa farà il suo esordio ufficiale come Lobo in Supergirl, il nuovo capitolo del DC Universe guidato da James Gunn e Peter Safran.

Jason Momoa in un ritratto

Il film, previsto nelle sale il 26 giugno, vedrà Milly Alcock interpretare Kara Zor-El in una storia ispirata alla miniserie a fumetti Supergirl: Woman of Tomorrow di Tom King e Bilquis Evely. Nel racconto, la giovane eroina intraprende un viaggio attraverso la galassia insieme a Ruthye Mary Knolle, una ragazza aliena in cerca di vendetta contro Krem delle Colline Gialle, responsabile dell'omicidio di suo padre.

Accanto ad Alcock troveremo Matthias Schoenaerts nel ruolo di Krem, Eve Ridley nei panni di Ruthye e, naturalmente, Jason Momoa come Lobo, presenza che rappresenta uno degli elementi più attesi dai fan.

Per il momento DC Studios non ha annunciato alcun progetto autonomo dedicato al personaggio. Tuttavia le dichiarazioni dell'attore confermano che l'idea è stata quantomeno discussa ai piani alti della nuova gestione DC.