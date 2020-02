Jason Momoa calvo e sottopeso: il backstage e i trucchi dell'inquietante spot (VIDEO)

Jason Momoa ha stupito tutti con il bizzarro spot di Rocket Mortgage i cui appare calvo e sottopeso, trasmesso solo pochi giorni fa durante il Super Bowl, e di cui adesso ci mostra ii backstage e i trucchi.

L'attore di Game of Thrones e Aquaman, celebre per il suo fisico scolpito e per la chioma fluente, si ritrova sottopeso e quasi calvo nel commercial della ditta statunitense, nel quale si libera di finti muscoli e parrucca per stare più comodo e sentirsi maggiormente a suo agio in casa.

Nello spot oltre a Jason Momoa, appare anche Lisa Bonet, che aiuta il marito a sollevare un peso (davvero irrisorio) quando questi si trova in difficoltà.

Il retroscena postato dallo stesso attore su Instagram mostra il processo di realizzazione della pubblicità, facendo vedere come green screen e controfigure siano state fondamentali nell'esecuzione.

Tra i momenti più divertenti del video, c'è forse la risata spontanea della Bonet alla vista del marito con addosso trucco e parrucco per lo spot, assieme alla scena in cui Momoa, in tutina verde per le riprese con il green screen, si avvicina proprio a quest'ultimo, tentando di celare la sua presenza agli addetti.

L'inquietante illusione, comunque, non sarebbe stata possibile senza la presenza delle abili controfigure, che dovevano ricreare gli esatti movimenti dell'attore, e a cui veniva poi applicato in post-produzione il suo volto.

Potete trovare il video completo qui sotto, mentre Jason Momoa - con il suo solito fisico, fortunamente - lo rivedremo anche in Aquaman 2, in uscita nel 2022.