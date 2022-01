Jason Isaacs su J.K. Rowling: "Abbiamo opinioni diverse, ma ha reso il mondo un posto migliore"

Jason Isaacs, interprete di Lucius Malfoy nella saga di Harry Potter, non ha problemi ad ammettere che le opinioni di J.K. Rowling sono talvolta controverse e divergono dalle sue, ma per lui la scrittrice inglese ha reso il mondo un posto migliore per tanti bambini con la sua opera.

Jason Isaacs in una scena di Harry Potter e la camera dei segreti

J.K. Rowling, 56 anni, è finita nel mirino dei media per le sue dichiarazioni transfobiche e anti-transgender diffuse in una serie di tweet. Sebbene abbia negato che le sue opinioni sul femminismo siano transfobiche, ha rafforzato le sue posizioni controverse in un lungo saggio condiviso sul suo sito web lo scorso giugno. di conseguenza, molte delle star da franchise, tra cui Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, si sono dissociate dalla sua visione.

In una nuova intervista con il Telegraph, Jason Isaacs ha riconosciuto il lavoro di beneficenza svolto dalla Rowling nel corso degli anni, commentando anche le sue posizioni "molto controverse":

"Ci sono un sacco di cose da dire su Jo. Sai, io interpreto personaggi complicati, mi interessano le persone complicate. Non voglio essere coinvolto nelle questioni trans perché è un campo minato. Lei ha le sue opinioni, io ho le mie. Differiscono in molti ambiti".

L'attore prosegue: "Ma una delle cose che le persone dovrebbero sapere su di lei - non come contro-argomentazione - è che ha utilizzato un'enorme quantità della sua fortuna per rendere il mondo un posto migliore per centinaia di migliaia di bambini vulnerabili attraverso la sua charity Lumos. E questo è inequivocabilmente positivo. Molti attori di Harry Potter hanno lavorato per questo e hanno visto sul campo il lavoro che fanno. Quindi, nonostante tutto quello che ha detto, anche le opinioni più discutibili, non l'avrei mai pugnalata pubblicamente o alle spalle senza avere una conversazione con lei, che non sono riuscito ad avere ancora."