Harry Potter: Jason Isaacs fa chiarezza su un mistero che risale a 23 anni fa

Jason Isaacs, star della saga cinematografica di Harry Potter, ha finalmente chiarito un pettegolezzo vecchio di decenni.

Parlando con Collider, all'attore è stato chiesto se il suo personaggio, Lucius Malfoy, avesse intenzione di uccidere Harry Potter alla fine de La Camera dei Segreti durante una scena chiave in cui sembra pronunciare la Maledizione senza perdono (Avada Kedavra) in direzione di Harry prima di essere scaraventato a terra da Dobby.

"C'è stato un momento in cui eravamo in piedi a parlare", ha ricordato Isaacs, "e, sapete, dovevo tirare fuori la bacchetta e qualcuno ha detto: 'Dovresti pronunciare un incantesimo' e io ho pensato 'Non conosco nessun incantesimo! Così ho chiesto e mi sono guardato intorno, e c'era un tizio che si occupava delle luci, [...] e c'erano gli addetti al catering e un tizio che teneva un microfono, e c'era questo tizio, e lui ha detto: 'Beh ce n'è uno, è Avada Kedavra'".

Un'idea nata per caso e il consiglio al nuovo Lucius Malfoy

Lucius Malfoy (Jason Isaacs) in una foto promo del film Harry Potter e la Camera dei Segreti

"Quando il film uscì circa un anno dopo, 100.000 persone mi scrissero delle lettere dicendo: 'Stavi per uccidere Harry Potter!'". I fan hanno a lungo ipotizzato che il Lucius di Isaacs avesse intenzione di colpire a morte Harry Potter in quel momento, ma solo ora, con la conferma della star, sanno con certezza che quel momento è nato da un'idea casuale piuttosto che da un'indicazione della sceneggiatura.

La signora Harris va a Parigi: Jason Isaacs e Ellen Thomas in una scena del film

Il film del 2002 ha segnato il debutto di Isaacs nel ruolo di Lucius Malfoy nel franchise di Harry Potter, in cui è diventato sempre più importante. Il ruolo di Lucius nella saga era quello di un cattivo abietto, anche se in gran parte operava nell'ombra. Almeno, questo fino a quando il grande piano di Voldemort non ha cominciato ad emergere, e a quel punto Lucius e i suoi compagni Mangiamorte sono stati in grado di rivelarsi e di operare apertamente nella speranza di inaugurare il nuovo regno del loro Signore Oscuro sul mondo intero.

A giugno, Isaacs ha detto la sua sul casting di Johnny Flynn nella prossima serie reboot di Harry Potter della HBO. L'attore ha sottolineato che Flynn è un "attore fantastico" e un "uomo adorabile" prima di offrire un consiglio personale su come gestire il suo ruolo nella serie. In un post sui social media, ha scritto l'hashtag "KillTheElfEarly", riferendosi all'elfo domestico Dobby della serie di Harry Potter che ne La Camera dei Segreti è stato una grande fonte di dolore per Lucius. Dobby è stato infine ucciso in Harry Potter e i doni della morte - parte 1 da Bellatrix Lestrange.