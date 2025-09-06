Edward Berger dirigerà il nuovo film di Jason Bourne: Matt Damon pronto a tornare?

Edward Berger ha finalmente confermato di essere ancora legato al nuovo progetto dedicato a Jason Bourne, uno dei franchise d'azione più celebri degli ultimi vent'anni. In un'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, il regista di Niente di nuovo sul fronte occidentale ha chiarito la sua posizione: "Lo farò se Matt vorrà farlo", ha spiegato, sottolineando che sarà fondamentale trovare una nuova direzione narrativa che arricchisca la saga e convinca anche Matt Damon a tornare nei panni dell'agente più braccato del cinema contemporaneo.

Universal riporta a casa i diritti del franchise Bourne

Solo pochi mesi fa la situazione del brand appariva incerta: la Universal aveva perso i diritti, con Apple, Netflix e Skydance interessate a rilevarli dagli eredi dello scrittore Robert Ludlum. Ora, però, il quadro è cambiato. La major ha riacquisito la proprietà del franchise e sembra intenzionata a muoversi rapidamente, valutando sia un reboot sia un sequel diretto della saga. Questo ritorno "a casa" apre scenari nuovi e riaccende le speranze dei fan.

Jason Bourne: Matt Damon sul set di Londra

Già lo scorso anno era trapelata la notizia che Berger potesse dirigere un nuovo film della serie, con Matt Damon pronto a rientrare nel ruolo che lo ha consacrato come star internazionale. Secondo Deadline, lo sceneggiatore Joe Barton (Black Doves) avrebbe consegnato una bozza aggiornata della sceneggiatura. Inoltre, un annuncio di Production Weekly aveva persino citato un titolo provvisorio: The Bourne Dilemma, con Berger confermato come regista designato.

Un franchise che ha segnato la storia del cinema d'azione

Dal 2002 al 2016, i cinque capitoli della saga hanno totalizzato circa 1,64 miliardi di dollari al botteghino globale. I primi tre film - The Bourne Identity, The Bourne Supremacy e The Bourne Ultimatum - sono considerati i più riusciti, grazie allo stile inconfondibile di Paul Greengrass, fatto di camera a mano e montaggio serrato, che ha ridefinito l'action post-11 settembre. Gli ultimi due capitoli hanno ricevuto un'accoglienza più tiepida, contribuendo a raffreddare l'entusiasmo intorno a un sesto episodio.

Jason Bourne: Matt Damon in una scena del film

L'ultima volta che abbiamo visto Damon nei panni di Bourne risale al 2016 con Jason Bourne, che segnava anche il ritorno alla regia di Greengrass. Nonostante recensioni poco entusiaste, il film superò comunque i 400 milioni di dollari a livello globale, dimostrando quanto l'interesse del pubblico resti vivo. Se il nuovo progetto dovesse andare in porto, gli appassionati potrebbero finalmente assistere al ritorno sul grande schermo di uno degli eroi d'azione più influenti degli ultimi decenni.