Jason Bourne 6, Matt Damon: 'Spero che sia fantastico'

Jason Bourne 6 riceve un aggiornamento promettente da Matt Damon. L'attore ha dichiarato che è in corso lo sviluppo del prossimo capitolo del franchise e che il regista Edward Berger sta sviluppando un'idea per la trama del film.

Sono passati più di sette anni dall'uscita dell'ultimo film su Jason Bourne, che ha visto il ritorno di Matt Damon dopo che in The Bourne Legacy il protagonista principale era stato interpretato da Jeremy Renner. Durante un'intervista al The Late Show with Stephen Colbert, Damon ha fornito per la prima volta degli aggiornamenti sul prossimo capitolo del franchise e ha espresso il suo entusiasmo nei confronti del progetto.

L'attore ha dichiarato di essere fiducioso che il progetto abbia alla regia la persona giusta. "Non mi sono stati forniti dettagli. C'è un grande regista, di nome Edward Berger, che ha diretto Niente di nuovo sul fronte occidentale. Non so se l'avete visto, è uscito di recente. È fantastico. È un regista tedesco, meraviglioso. Non è ancora stato rivelato se l'idea prevede la continuazione della storia principale di Bourne o una nuova storia simile a The Bourne Legacy", ha detto Damon.

"Mi piacerebbe molto lavorare con Berger! Ci sta lavorando, quindi lo sto tenendo sott'occhio, sono ansioso come voi di vederlo. Spero che sia fantastico e si possa fare", ha concluso l'attore.

"Non sto ringiovanendo"

Damon ha anche ammesso che non sarà in grado di interpretare Jason Bourne ancora per un lungo periodo di tempo. Il primo film di Bourne, The Bourne Identity, è uscito nel 2002. Damon aveva 32 anni quando ha interpretato il ruolo per la prima volta, quindi avrà circa 50 anni quando uscirà il prossimo capitolo. Per questo motivo l'attore ha ammesso che alla fine dovrà passare il testimone a un nuovo attore che assumerà il ruolo o interpreterà un nuovo agente dell'Operazione Treadstone. "A un certo punto, qualcuno dovrà sostituirlo. Non sto ringiovanendo", ha commentato Damon.