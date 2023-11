Jason Bourne: nuovo film in arrivo, Matt Damon tornerà nei panni della spia?

Un nuovo film di Jason Bourne è in fase di sviluppo alla Universal con Edward Berger in trattative per la regia, incerto il ritorno della star del franchise Matt Damon.

Jason Bourne sta per tornare in azione, ma non sappiamo se avrà ancora il volto di Matt Damon. Deadline ha rivelato che la Universal Pictures ha iniziato lo sviluppo di un nuovo capitolo della saga spy e che c'è già un regista coinvolto nel progetto. Si tratta di Edward Berger, che ha diretto il pluripremiato film Netflix Niente di nuovo sul fronte occidentale. Il progetto è in fase iniziale, quindi al momento non c'è ancora una sceneggiatura completa né è stato svelato il nome dello sceneggiatore.

Damon in una scena del film The Bourne Ultimatum

Naturalmente ai fan del franchise preme sapere se la star Matt Damon tornerà nei panni di Bourne. Secondo quanto anticipato la produzione ha intenzione di offrirgli il ruolo da protagonista, ma i colloqui prenderanno il via solo dopo che sarà ultimata la sceneggiatura. Questo perché il divo avrebbe richiesto uno script più solido prima di accettare l'ingaggio. Tra l'altro Matt Damon non è il solo attore ad aver interpretato il protagonista in un film di Bourne e la produzione potrebbe vagliare altri nomi.

Jeremy Renner contenderà a Matt Damon il ruolo da protagonista?

Matt Damon in una immagine di The Bourne Ultimatum

Il franchise di Jason Bourne è basato sui romanzi di Robert Ludlum. Sul grande schermo, Matt Damon ha interpretato il protagonista dapprima in The Bourne Identity del 2002, diretto da Doug Liman. Damon ha poi fatto ritorno nel 2004 in The Bourne Supremacy, diretto da Paul Greengrass, e nel 2007 in The Bourne Ultimatum, che vedeva alla regia Tony Gilroy. Quasi un decennio dopo l'attore ha ripreso il ruolo dell'ex agente in Jason Bourne del 2016, diretto nuovamente da Paul Greengrass. Ma c'è da considerare anche la parentesi di The Bourne Legacy del 2012, che vedeva protagonista Jeremy Renner e in cui il Bourne di Matt Damon veniva solo citato senza mai vederlo.

Il franchise è stato riattivo per l'ultima volta nel 2019, quando è stato utilizzato come ispirazione per la serie tie-in Treadstone, interpretata da Jeremy Irvine e Tracy Ifeachor, che esplorava la storia delle origini del programma della CIA noto come Operazione Treadstone. Lo show è andato in onda per una stagione su USA Network prima di essere cancellato.