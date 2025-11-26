Jason Biggs al Torino Film Festival: "Sono italiano, finalmente ho potuto usare il mio passaporto"

L'arrivo di Jason Biggs in Italia per presentare il suo esordio da regista, la dark comedy Untitled Home Invasion Romance, non è stata dei migliori. Ma dopo una giornata passata in hotel vittima di un'intossicazione alimentare, l'attore ha potuto finalmente godersi la ribalta del Torino Film Festival dove si è presentato mostrando orgogliosamente il passaporto italiano.

"La mia famiglia è di origini italiane per parte materna. I miei nonni materni sono originari di Modica e Napoli mentre il cognome Biggs è di origine inglese" rivela l'attore, spiegando di aver avuto un'educazione tipicamente italiana. "Sono cresciuto a pasta e pizza nella comunità italoamericana del New Jersey, conoscono bene le tradizioni italiane: Domani sarà il Ringraziamento, la nostra famiglia si riunirà e mangerà tacchino ripieno e pasta, naturalmente".

Jason Biggs ospite del Torino Film Festival 2025

Una dark comedy a cavallo tra i Coen e Woody Allen

Presentato a Torino Fuori Concorso, Untitled Home Invasion Romance è uno scatenato divertissiment con venature noir splatter che vede Jason Biggs nei panni di un marito intento a ricucire il rapporto con la moglie portandola fuori a sorpresa per un weekend romantico. Quando l'elaborato piano per riconquistarla finisce nel caos, il sangue inizia a scorrere.

"Da tempo io e il mio agente cercavamo un progetto adatto da dirigere. Quando mi è arrivata questa sceneggiatura per propormi il ruolo di Kevin l'ho letta e mi è piaciuta. Così ho pensato di dirigerla io stesso" spiega Biggs. "L'aspetto che mi ha intrigato maggiormente è l'intreccio di generi: Il film si apre con un romance che poi sfocia nel noir, nell'action movie, nello splatter e nella dark comedy. Questi sono i generi che guardo, che toccano la mia sensibilità, ma sapevo che questo sarebbe stato un film ambizioso da realizzare. Mi premeva dare consistenza allo script, trovare il tono giusto. Questa è stata la vera sfida".

L'obiettivo di Jason Biggs era realizzare un film in stile fratelli Coen "perché sono i miei registi preferiti da sempre. Nel mio film ho usato solo ed esclusivamente colonne sonore dei lavori dei fratelli Coen. Non posso certo paragonarmi a loro, ma spero che il mio film sia il più vicino possibile al loro stile". Biggs cita poi un altro maestro come Woody Allen, che lo ha diretto in Anything Else, e i fratelli Weisz, autori di commedie scatenate come American Pie. "Sono tutti registi da cui ho imparato molto, hanno molto cuore e sono in grado di creare personaggi con cui puoi relazionarti. Sono maestri della commedia, sono in grado di aggiustare il tono scena dopo scena grazie alla loro sensibilità".

Senza rivelare molto della trama di Untitled Home Invasion Romance, Biggs ci tiene a ribadire che il suo è un film al femminile perché la vera "dura" della coppia è la moglie, interpretata dall'affascinante Meaghan Rath, a cui spetta il ruolo più delicato: "Kevin la accompagna solamente, ma alla fine è il suo viaggio. Ci tenevo a ribadire come, nonostante i traumi passati, non sia mai una vittima".