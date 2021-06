Jared Leto, il video di tutti i suoi photobomb più pazzi conquista i fan

Nel corso della sua carriera, Jared Leto ha sempre avuto un rapporto del tutto particolare con la sottile e delicata arte del photobomb. Un video postato dall'attore sui suoi profili Facebook e Twitter ha conquistato tutti i suoi fan!

Jared Leto ha postato sui suoi profili Twitter e Facebook un video che riassume tutti i suoi migliori photobomb. L'arte è delle più raffinate perché consiste nell'evitare che il photobombato si renda conto della presenza del photobomber e rimanga pressoché inconsapevole del fatto che qualcuno sta brutalmente rovinando la foto che lo ritrarrà. Nel corso degli anni, Jared Leto ha "movimentato" gli scatti che hanno visto protagoniste Kelly Ripa, Anne Hathaway, Diane Kruger, Michael Keaton, Gigi Hadid e, poi, il celebre gruppone che, in occasione della 86esima edizione dei Premi Oscar, si è scattato un selfie inglobando i volti di Brad Pitt, Michael Keaton, Julia Roberts, Meryl Streep, Angelina Jolie, Kevin Spacey, Jennifer Lawrence, Bradley Cooper e Lupita Nyong'o.

A volte, però, capita che qualcuno riesca a vendicarsi e che il photobomber subisca a sua volta un photobombing. Ad esempio, sempre in occasione della 86esima edizione dei Premi Oscar, Jared Leto è stato sorpreso da Lupita Nyong'o. Nel corso di quella nottata, i due interpreti hanno vinto il Premio Oscar per il Migliore attore non protagonista e quello per la Migliore attrice non protagonista.

Recentemente, Jared Leto è stato avvistato sul set di WeCrashed, nuova serie AppleTV+ in cui recita al fianco di Anne Hathaway. Il tempo di un nuovo photobomb è giunto?