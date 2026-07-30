Jared Leto respinge le accuse di violenza sessuale: "Mai aggredito nessuno in tutta la mia vita"

Jared Leto rompe il silenzio sulle nuove accuse di violenza sessuale contenute nel documentario della BBC "Jared Leto: Hollywood's Dark Secret". L'attore premio Oscar e frontman dei Thirty Seconds to Mars ha respinto ogni dichiarazione.

Jared Leto ha negato con fermezza le accuse di violenza sessuale e cattiva condotta contenute nel documentario della BBC Jared Leto: Hollywood's Dark Secret. L'attore e musicista definisce le accuse assolutamente e categoricamente false, mentre il reportage raccoglie le testimonianze di dieci donne, quattro delle quali lo accusano di presunti reati sessuali.

Le testimonianze contro Jared Leto

Nella dichiarazione diffusa mercoledì, Jared Leto ha smentito in modo netto tutte le accuse mosse nei suoi confronti. "Non ho mai aggredito sessualmente nessuno in tutta la mia vita. Queste accuse sono assolutamente e categoricamente false."

Un ritratto di Jared Leto

Al momento, questa rappresenta l'unica risposta ufficiale dell'attore al documentario trasmesso dalla BBC. Il documentario raccoglie le testimonianze di dieci donne che descrivono presunti episodi di cattiva condotta sessuale attribuiti a Leto.

Secondo il reportage, quattro di loro accusano l'attore di presunti reati di natura sessuale, sostenendo che gli episodi sarebbero avvenuti tra il 2002 e il 2016, quando alcune di loro erano ancora minorenni. Tra le testimonianze riportate, una donna afferma di essere stata aggredita sessualmente in un motel quando aveva 17 anni.

Un'altra sostiene di aver avuto un rapporto sessuale con Leto sempre a 17 anni, in California, circostanza che il documentario evidenzia alla luce della normativa statale sull'età del consenso.

Il documentario riporta anche il racconto di una donna che sostiene di essere stata vittima di un presunto comportamento manipolatorio da parte dell'attore quando aveva 16 anni. Secondo la sua versione, Leto le avrebbe rivolto ripetute telefonate a sfondo sessuale e, in almeno un'occasione, avrebbe proposto di avere un rapporto con lei. La stessa donna afferma inoltre di aver ricevuto successivamente un accordo di riservatezza (NDA) che avrebbe dovuto impedirle di parlare del loro rapporto, documento che, secondo quanto riferisce la BBC, lei avrebbe rifiutato di firmare. L'emittente britannica sostiene inoltre di aver visionato tale documento e di aver verificato parte dei racconti attraverso amici e familiari delle persone coinvolte.

Nessuna accusa è stata accertata in tribunale

Non è la prima volta che Jared Leto si trova ad affrontare accuse di questo tipo. Nel giugno del 2025, un'inchiesta pubblicata da Air Mail aveva raccolto le testimonianze di nove donne, molte delle quali rimaste anonime, che denunciavano presunti comportamenti sessualmente inappropriati. Anche in quell'occasione i rappresentanti dell'attore avevano respinto ogni accusa, negando qualsiasi comportamento scorretto o relazione inappropriata.

Al momento della pubblicazione del documentario, Jared Leto nega integralmente tutte le accuse. Le dichiarazioni contenute nel reportage rappresentano le testimonianze delle donne intervistate dalla BBC e, allo stato attuale, non risultano accertate in sede giudiziaria né hanno portato a una condanna nei confronti dell'attore.

Leto, oggi 54 anni, resta una delle figure più note di Hollywood grazie ai ruoli in film come Dallas Buyers Club, che gli è valso il premio Oscar, Fight Club, Requiem for a Dream, American Psycho, Suicide Squad e Tron: Ares, oltre a essere il leader della band rock Thirty Seconds to Mars.