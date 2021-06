Anne Hathaway e Jared Leto: sangue finto, parrucche bionde e baci sul set della serie WeCrashed (FOTO)

Anne Hathaway e Jared Leto avvistati per le strade di New York dove si gira la serie Apple TV+ WeCrashed tra baci, sangue finto, incidenti stradali e improbabili parrucche bionde.

Anne Hathaway ha fatto la sua comparsa per le strade di New York in pelliccetta sintetica e parrucca bionda, cosparsa di sangue finto, mentre è intenta a girare una scena di un incidete per la serie Apple TV+ WeCrashed, dove recita a fianco di Jared Leto. Le foto mostrano l'attrice che finisce sul cofano di un'auto infrangendo il parabrezza.

In altre foto dal set di WeCrashed comparse su Twitter qualche giorno fa scorgiamo Anne Hathaway col suo colore naturale di capelli insieme al collega Jared Leto. I due prima si tengono per mano e poi si baciano con passione.

Alla regia di WeCrashed troviamo John Requa e Glenn Ficarra, già dietro la macchina da presa di Crazy, Stupid, Love.

Al centro della trama ci sarà l'ascesa e il successivo declino di WeWork, una delle startup emergenti più famose al mondo arrivando a essere considerata dal magazine Fortune, nelle sue prime fasi di espansione, come una delle aziende da tenere d'occhio attribuendole un valore pari a 10 miliardi di dollari, e le persone narcisiste che hanno reso tutto possibile. La società, nel giro di pochi anni, ha affrontato ingenti perdite economiche e subito una ristrutturazione radicale. Il progetto è infatti ispirato ai contenuti proposti da We Crashed: The Rise and Fall of WeWork ed è stato creato da Lee Eisenberg e Drew Crevello.

Eisenberg sarà coinvolto nel progetto come co-autore e produttore esecutivo, oltre a essere showrunner in collaborazione con Crevello.