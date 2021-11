Jared Leto svela i tre oggetti più strani che ha in casa

Durante la sua ultima apparizione al The Ellen Show, Jared Leto ha rivelato che, tra tutte le cose bizzarre che possiede, ci sono tre oggetti particolarmente strani in casa sua.

Jared Leto, intervistato da Ellen DeGeneres, ha parlato dei tre oggetti più strani in suo possesso che, almeno in teoria, dovrebbero ancora trovarsi nella sua abitazione. La star di House of Gucci ha anche svelato i tre nomi delle celebrità di cui era innamorato da bambino: il terzo nome ha lasciato senza parole la celebre presentatrice.

Jared Leto in una scena di Panic Room

Leto, discutendo con Ellen a proposito degli oggetti più interessanti che ha in casa, ha detto che a suo modo di vedere i primi tre sono: una ghigliottina, il latte di mandorla e la sua testa in una scatola; la testa in questione faceva parte del suo costume per il Met Gala del 2019.

"Penso di averla persa, giusto per essere chiari", ha ammesso l'attore a proposito dell'ultimo dei tre oggetti, al che la DeGeneres ha esclamato: "Hai perso la testa? Hai appena ammesso che era in casa tua!". "Lo so, è l'ultimo posto in cui l'ho vista... è una lunga storia. Ho perso la testa", ha concluso la star di Requiem for a Dream, apparentemente imbarazzata.

Sempre durante la sua apparizione al The Ellen Show, Jared Leto ha anche rivelato i nomi delle celebrità di cui era innamorato quando era un bambino. "La prima è Barbara Eden" ha dichiarato l'attore, riferendosi all'attrice di Strega per amore, "E Vanna White. Amavo Vanna White. Oh, ed infine... Christopher Walken."