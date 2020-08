Jared Leto: selfie sexy su Instagram e "pensieri positivi" per l'attore

Jared Leto ha pubblicato su Instagram un selfie che lascia intravedere il suo fisico sexy attraverso una camicia sbottonata. L'attore, che ha 48 anni, ha voluto mandare dei pensieri positivi ai fan.

In attesa di vederlo nei panni di Morbius nell'omonimo film diretto da Daniel Espinosa, Jared Leto ha voluto fare un piccolo regalo ai suoi followers, condividendo una foto scattata di fronte allo specchio in cui possiamo ammirare il suo sguardo magnetico. Nello scatto, vediamo infatti l'attore e cantante statunitense con indosso una camicia tra il giallo ocra e l'arancione, sbottonata per lasciar intravedere i suoi pettorali e quindi il suo fisico curato, mentre lo sguardo è rivolto verso l'obiettivo. Con i capelli raccolti e la barba incolta, perfetti per dare un tocco di disordine al suo look, il 48enne premio Oscar ha accompagnato la foto con una scritta rivolta ai suoi oltre 10 milioni di seguaci: "Vi invio pensieri positivi e amore... come state?".

Jared Leto, apprezzato sul grande schermo per film come Mr. Nobody e Dallas Buyers Club, è noto anche per essere il frontman dei 30 Seconds to Mars, band da lui fondata insieme a suo fratello Shannon Leto sul finire degli anni '90. Quest'estate il gruppo avrebbe dovuto organizzare il festival Mars Island su un'isola privata croata ma l'evento è stato rimandato al prossimo anno a causa dell'emergenza sanitaria.

Lo vedremo prima, nel marzo 2021, come protagonista di Morbius, secondo film dell'universo Sony Pictures Universe of Marvel Characters dopo Venom del 2018. Leto sarà il biochimico Michael Morbius che, affetto da una rara malattia al sangue, tenterà di curarsi da solo ma finirà per essere infettato da una forma di vampirismo.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, l'attore americano sarebbe legato alla modella 26enne Valery Kaufman, conosciuta cinque anni fa. Secondo un insider, inizialmente tra loro si trattava semplicemente di un'amicizia, con i due che si incontravano soltanto insieme ad una comitiva di amici in comune. Ultimamente, però, Leto e Kaufman si frequentano con maggiore costanza.