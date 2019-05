Jared Leto al Met Gala con un look "da perdere la testa"

Jared Leto si è presentato sul red carpet del Met Gala con un accessorio imperdibile, una replica della sua testa sotto braccio!

L'attore e leader dei Thirty Seconds to Mars non è nuovo a look stravaganti e quest'anno ha deciso di esagerare visto che il tema di questa edizione, Camp: Notes on Fashion, lo permetteva. Jared Leto si è presentato così con indosso una tunica di raso rosso drappeggiata di gioielli. L'attore ha fatto ricrescere barba e capelli, look fedelmente riproposto dalla testa che teneva sotto braccio.

Jared Leto al Met Gala 2019

Jared Leto, volto di Gucci e amico intimo del creativo della casa di moda Alessandro Michele, ha replicato la trovata proposta nel 2018 alla presentazione della collezione Gucci alla Milan Fashion Week.

Prossimamente Jared Leto dovrebbe tornare a indossare i panni del Joker nel DC Universe, come ha anticipato lo stesso attore senza però confermare la partecipazione a Birds of Prey, pellicola dedicata alle villain DC. Al momento Jared Leto è impegnato sul set di un altro cinecomic DC, Morbius, the Living Vampire. In estate, l'attore premio Oscar tornerà in tournée in Italia con i suoi Thirty Seconds to Mars.