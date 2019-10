Jared Leto, il Joker in bianco in una foto inedita di Suicide Squad

Torna Jared Leto in una foto inedita del suo Joker in Suicide Squad, pubblicata su Instagram dal regista David Ayer, che mostra il personaggio con indosso uno smoking bianco lucido, con i profili scuri. Uno dei tanti look testati per il personaggio.

La foto in questione, quindi, mostra il Joker di Jared Leto con un look alternativo rispetto a quello visto nel film, infatti l'attore aveva indossato un trench viola, un abito argento e uno smoking nero, ma mai un completo bianco smagliante: "All'inizio della lavorazione di Suicide Squad ecco uno screenshot di un camera test in cui si vede un smoking bianco. Era uno dei tanti look che abbiamo testato. Alla fine, scelsi il smoking nero, che era più fedele al fumetto originale."

Come possiamo immaginare, il Joker di Jared Leto ha attraversato diversi round di test dei costumi prima di girare il film e questo è probabilmente uno dei tanti che i fan non hanno mai visto. David Ayer ha scelto un periodo abbastanza particolare per condividere questa foto, visto che Joker di Todd Phillips è ancora al cinema e continua ad avere un enorme successo.

Sappiamo che Jared Leto ha avuto da ridire su questo film solista di Joker, in cui è stato ovviamente scelto Joaquin Phoenix per la parte, infatti nelle sue ultime dichiarazioni si è detto adirato con la Warner Bros. per averlo escluso. Inoltre, Joker non è neanche previsto nel nuovo The Suicide Squad di James Gunn perché, come ha recentemente affermato il regista, Joker non fa parte della squadra nei fumetti originali, quindi non sarebbe strano se non fosse incluso.

Insomma, sembra che per Jared Leto sia finita l'era del suo Joker, ma sappiamo che avrà presto un altro ruolo in un cinecomic,con il ruolo di Morbius nel Spider-Verse di Sony, che arriverà nelle sale il 31 luglio 2020.