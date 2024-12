Jared Leto ha finalmente ritrovato la statuetta dell'Oscar che aveva perduto

L'attore aveva perduto l'Oscar vinto come miglior attore non protagonista per Dallas Buyers Club nel 2014

Jared Leto ha rivelato sui social media di aver ritrovato il suo Oscar, che qualche tempo fa aveva annunciato di aver perduto.

"Ho trovato il mio Oscar", ha condiviso questa settimana l'attore su Instagram, insieme ad altre foto di se stesso in posa con la statuetta recuperata, un albero di Natale, alcune opere d'arte e, naturalmente, immagini di se stesso mentre scala delle rocce enormi.

Leto ha vinto il suo primo Oscar nel 2014 per il ruolo del transgender, Rayon, al fianco di Matthew McConaughey nel film drammatico del 2013 Dallas Buyers Club. In un'intervista rilasciata a James Corden nel 2021, Leto aveva parlato dell'ultima posizione nota della statuetta e introdotto l'idea di una potenziale cospirazione tra la sua cerchia ristretta.

"Ho scoperto che è scomparsa da circa tre anni e non lo sapevo. Credo che nessuno volesse dirmelo. Ho cambiato casa a Los Angeles e quando ci siamo trasferiti, in qualche modo è magicamente scomparso. Potrebbe essere da qualche parte, ma tutti l'hanno cercato, in alto e in basso, spero che sia in buone mani, ovunque sia. Ma è da un po' di tempo che non lo vediamo", aveva detto Leto a Corden. "Non è il tipo di cosa che qualcuno butta accidentalmente nella spazzatura. Spero che qualcuno se ne prenda cura!".

Golden Globe 2024, Jared Leto fa autoironia sul Metodo: "Ho imparato l'arte di tenere in mano una busta"

Anche se l'Oscar rimane l'unico che Leto ha vinto finora, nel recente passato ha sfiorato altre nomination all'Academy Award, tra cui quella per il suo ruolo nel film del 2021 Fino all'ultimo indizio, per il quale ha ricevuto nomination ai Golden Globes e agli Screen Actors Guild Awards.

Dopo averlo visto nel disastroso flop della Sony, Morbius, Leto ha avuto un piccolo ruolo nella pellicola Disney La casa dei fantasmi e prossimamente lo vedremo ancora al servizio della Casa di Topolino per il prossimo capitolo del franchise di Tron, di cui abbiamo da poco visto una nuova immagine ufficiale.