Jared Leto: "Senza i film Marvel, non so nemmeno se i cinema esisterebbero ancora. È straziante"

Jared Leto ammette l'importanza fondamentale degli incassi dei cinecomic in un momento di crisi per sostenere i costi dell'industria e delle sale cinematografiche.

Pur prediligendo i film artistici, Jared Leto è stato costretto ad ammettere l'importanza dei film Marvel, soprattutto in un momento di crisi come quello che stiamo attraversando, senza i quali forse oggi i cinema non esisterebbero più.

Spider-Man: No Way Home, Jared Leto sfoggia una collana di Morbius alla premiere

Jared Leto ammette di essere "un po' snob quando si tratta di film", ma condivide la sua preoccupazione per la salute finanziaria dell'industria dell'intrattenimento in un'intervista per la copertina di Variety in cui dichiara:

"Se non fosse per i film Marvel, non so nemmeno se esisterebbero i cinema. Non sembra che ci sia spazio per tutti, e questo inizia a diventare straziante."

L'emergenza sanitaria ha solo accelerato la tendenza degli incassi che si concentrano cinecomic, distaccando tutto il resto. L'anno scorso, Spider-Man: No Way Home, Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, Venom: la furia di carnage e Black Widow, che presentano tutti personaggi Marvel, si sono rivelati grandi successi al botteghino rivitalizzando gli incassi delle sale. Allo stesso tempo, film acclamati in altri generi come West Side Story, In the Heights e The Last Duel hanno fatto flop.

"Sono grato per questi film perché tengono vivo il cinema", ha commentato Jared Leto che a sua volta ha ceduto al genere cinecomic per la seconda volta dopo Joker, visto che a breve lo vedremo protagonista di Morbius, ambientato nell'universo del DCEU. Questo è il terzo film con protagonista Leto che arriva sul grande schermo durante la pandemia dopo The House of Gucci e il mistery neo-noir The Little Things, che ha debuttato contemporaneamente su HBO Max.

"È un privilegio far parte di un paio di film di fila che supportano il cinema", dice l'attore.

L'uscita italiana di Morbius è fissata per il 31 Marzo 2022.