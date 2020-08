Jared Leto conferma: "Interpreterò Andy Warhol in un film"

L'attore statunitense Jared Leto ha confermato di recente che sta interpretando l'eclettico artista Andy Warhol, per un film che dovrà uscire.

Non si sa ancora né quando né come in merito a questo nuovo film, ma è ormai certo: Jared Leto conferma che prossimamente lo vedremo nei panni del celebre artista Andy Warhol.

Risale a quattro anni fa la notizia che Jared Leto era stato associato a un progetto su Warhol, in cui si accennava che il film sarebbe stato ispirato al libro Warhol: The Biography, scritto nel 1989 da Victor Bockris.

Era stato già menzionato il fatto che il premio Oscar Leto sarebbe stato coinvolto anche come produttore esecutivo del progetto e che al suo fianco avremmo visto alla sceneggiatura Terence Winter e alla produzione Michael De Luca..

Ora le novità sono che il Joker della Suicide Squad ha confermato, in un post sul suo Instagram, che interpreterà il compianto Andy Warhol in un film di prossima uscita.

"Sì, è vero, interpreterò Andy Warhol in un film di prossima uscita. E sono così grato ed entusiasta dell'opportunità. Buon compleanno in ritardo, Andy. Ci manchi tu e il tuo genio", ha sottotitolato Leto con una serie di foto del defunto artista, nato il 6 agosto.

Siete curiosi di vedere questa nuova interpretazione di Jared Leto? Secondo voi come sarà nei panni del "secondo artista più comprato e venduto al mondo dopo Pablo Picasso"?