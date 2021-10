Jared Leto coinvolto nella manifestazione No Green Pass a Roma: "Mi hanno asfissiato"

Jared Leto non ha avuto una grande serata in quel di Roma. Il Premio Oscar e frontman dei 30 Seconds to Mars si è ritrovato coinvolto nella manifestazione No Green Pass, dove è rimasto intossicato dai gas lacrimogeni.

Sono scene che ha condiviso lui stesso nelle sue storie di Instagram: durante il suo ultimo soggiorno nella capitale, l'attore di Morbius e House of Gucci è uscito per una tranquilla serata in centro senza sapere ciò che lo aspettava.

Leto si è infatti ritrovato nel mezzo di un'enorme folla di protestanti per le strade romane, e pur non avendo ben chiaro il motivo inizialmente, ha deciso di rimanere e documentare l'avvenimento.

"Sono rimasto coinvolto in una protesta in Italia. Da quel che ho potuto capire, si tratta di una manifestazione contro i mandati sui vaccini e il Green Pass" scrive l'attore in una delle storie "Mi sono beccato del gas lacrimogeno e ho deciso di lasciar perdere l'uscita per la serata. Vi lascio delle immagini e dei video".

Tra gli scatti e i filmati di Leto notiamo come la protesta abbia preso una piega abbastanza violenta, con tanto di bombolette di gas e feriti, e gente che è risorta alle mani e ha iniziato a tirare calci alle auto delle forze dell'ordine.