Jamie Lee Curtis: "Sarei felice di lavorare con Marvel, ma non credo che accadrà mai"

Jamie Lee Curtis, protagonista di Everything Everywhere All At Once, ha recentemente dichiarato che il multiverso non appartiene solo a Marvel e di recente le è stato chiesto di parlare dell'eventualità di un suo ruolo nel Marvel Cinematic Universe.

Everything Everywhere All at Once è uscito lo stesso anno di un altro film a tema multiverso dell'MCU: Doctor Strange nel Multiverso della Follia e di recente le due pellicole sono entrate in quella che può essere definita come una competizione amichevole. Durante un'intervista della rivista People a Jamie Lee è stato chiesto: "Saresti disposta a unirti a un film del MCU?".

La Curtis ha risposto dicendo: "In tutta onestà, non riesco a immaginare una richiesta del genere... a mio modo di vedere non verranno mai a bussare alla mia porta dopo il polverone che ho sollevato di recente. Ma sono un artista che sa collaborare con i colleghi, questo è certo."

"Lavoro continuamente con molte persone a svariati progetti diversi l'uno dall'altro, e se il ruolo fosse interessante e se potessi portare qualcosa di utile nel loro universo ovviamente lavorerei con la Marvel. Cosa devo fare, dire di no? Certo che lavorerei con loro", ha concluso Jamie Lee Curtis.