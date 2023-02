Jamie Lee Curtis: "Sono una candidata all'Oscar che promuove uno yogurt che fa andare di corpo"

Jamie Lee Curtis commenta con ironia la sua scelta di promuovere la marca di yogurt Activia pur avendo ricevuto una candidatura all'Oscar per Everything Everywhere All at Once.

La carriera di Jamie Lee Curtis spazia dalle produzioni ad alto budget e alle candidature all'Oscar fino alle pubblicità dello yogurt "che fa andare di corpo".

Come riporta l'Hollywood Reporter, l'attrice non si vergogna di parlare del momento della sua carriera in cui è diventata testimonial dello yogurt Activia dopo la sua prima nomination all'Oscar per Everything Everywhere All at Once nella categoria Miglior attrice non protagonista. "Sono l'unica candidata all'Oscar che promuove uno yogurt che ti fa andaare di corpo", ha ammesso scherzosamente Jamie Lee Curtis al Santa Barbara International Film Festival. L'attrice ha ritirato il Maltin Modern Master Award e ha discusso nodi come inizialmente voleva diventare un agente di polizia invece di intraprendere la strada della recitazione.

Everything Everywhere All at Once: Jamie Lee Curtis e Michelle Yeoh

Nel 1978 la figlia di Tony Curtis e Janet Leigh ha fatto il suo debutto cinematografico nel ruolo di Laurie Strode nel film slasher Halloween. Dopo la sua performance, si è guadagnata una reputazione nell'industria dell'orrore come Sream Queen. In Halloween Ends del 2022, Curtis ha ripreso il ruolo di Laurie un'ultima volta dopo essere apparsa in vari capitoli, tra cui Halloween II, Halloween H20: 20 anni dopo, Halloween: Resurrection, Halloween e Halloween Kills.

Con una carriera costellata di successi, da Una poltrona per due a Tutto accadde un venerdì, da True Lies al recente Cena con delitto - Knives Out, Jamie Lee Curtis celebra la candidatura all'Oscar come miglior attrice non protagonista nel folle Everything Everywhere All at Once. Questa è la prima nomination per la diva.