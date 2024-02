Jamie Lee Curtis: la star hollywoodiana festeggia 25 anni di sobrietà

Jamie Lee Curtis ha festeggiato un importante traguardo personale su Instagram. Sabato il premio Oscar ha pubblicato una foto sulla piattaforma social per celebrare 25 anni di sobrietà. L'attrice ha condiviso una foto in cui regge un anello con la scritta "JLC Venticinque" e ha aggiunto nella didascalia: "Sono pulita e sobria da 25 anni. Un giorno alla volta. 9.125 di loro. Quello che sento dentro, come cantava il mio vecchio amico Adam, è un senso di calma, serenità e la più grande sensazione di non essere sola. Che molti altri condividono la stessa malattia e la stessa soluzione. Per tutti coloro che lottano con la dipendenza e la vergogna, ci sono altri qui fuori che si preoccupano. La mia mano nella vostra. Le nostre mani nelle vostre. XO JLC".

Di seguito potete vedere il post di Jamie Lee Curtis:

La dipendenza dagli oppioidi

La star di Everything Everywhere All at Once ha già parlato della sua passata battaglia contro la dipendenza da oppiacei, iniziata con dei farmaci che le erano stati prescritti in seguito a un intervento di chirurgia plastica. A luglio ha ricordato al MSNBC Morning Joe show che il suo "giorno peggiore era quasi invisibile a chi le stava intorno".

"Sono fortunata. Non ho preso decisioni terribili sotto l'effetto di sostanze stupefacenti che poi, per il resto della mia vita, ho rimpianto", ha detto Curtis all'epoca. "Ci sono donne in carcere la cui vita è stata distrutta dalla droga e dall'alcol, non perché fossero criminali violenti, non perché fossero persone orribili, ma perché erano tossicodipendenti. E io sono incredibilmente fortunata che quella non sia stata la mia strada".

Anche molti colleghi di Hollywood, tra cui Michelle Pfeiffer, John Stamos, Tatum O'Neal e Sheila E. hanno commentato il post di Curtis per festeggiare con lei questo traguardo. "Sono così fottutamente orgogliosa di te. Il tuo più grande risultato! Batte l'Oscar", ha scritto Stamos, mentre Sheila E. ha aggiunto: "Congratulazioni".

Jamie Lee Curtis è nel cast di The Last Showgirl, il prossimo film di Gia Coppola insieme a Pamela Anderson.