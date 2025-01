Jamie Lee Curtis dona 1 milione di dollari per aiutare chi è in difficoltà a causa degli incendi di LA

L'attrice Jamie Lee Curtis ha annunciato che, insieme alla sua famiglia, donerà 1 milione di dollari per aiutare chi è in difficoltà a causa degli incendi che stanno distruggendo Los Angeles.

Jamie Lee Curtis e la sua famiglia hanno annunciato di aver donato 1 milione di dollari per sostenere chi si trova in difficoltà a causa degli incendi che stanno distruggendo molte aree di Los Angeles e della California.

L'attrice ha compiuto l'annuncio con un post su Instagram e, poche ore prima, era apparsa al The Tonight Show With Jimmy Fallon per parlare del disastro naturale, definendolo 'una situazione realmente orribile'.

La preoccupazione di Jamie Lee Curtis

Parlando di quanto sta accadendo a Los Angeles, Jamie Lee Curtis ha spiegato che gli incendi hanno colpito duramente la zona in cui vive: "L'intera città di Pacific Palisades sta bruciando. Sono volata qui la scorsa notte, ero a bordo dell'aereo e ho iniziato a ricevere dei messaggi, ed è fottutamente complicato. Nel Sud della California è semplicemente una catastrofe. Tutto: il mercato dove faccio la spesa, le scuole dove vanno i miei figli. Molti, davvero tanti amici ora hanno perso la loro casa. Si tratta di una situazione davvero orribile".

La star ha quindi scritto online che, insieme al marito e ai figli, doneranno 1 milione di dollari tramite la loro Family Foundation per iniziare a dare un sostegno alla città, allo stato della California, e alle 'persone grandiose che ci vivono e amano l'area'. Jamie ha sottolineato che è in contatto con il Governatore Newsom, il sindaco Bass e il senatore Schiff per capire a chi donare la cifra, in modo da poter avere l'impatto più significativo.

L'attrice premio Oscar ha inoltre ringraziato i vigili del fuoco, le persone che lavorano nel pronto intervento e gli abitanti che stanno aiutandosi a vicenda durante uno dei periodi più difficili e drammatici di Los Angeles. Nelle ultime ore sono infatti migliaia gli edifici completamente distrutti a causa delle fiamme.