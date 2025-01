Le nomination agli Oscar 2025 e i Critics Choice Awards posticipati a causa degli incendi di Los Angeles

Gli incendi che stanno devastando Los Angeles hanno portato alla scelta di posticipare alcuni eventi cinematografici, tra cui i Critics Choice Awards e l'annuncio delle nomination agli Oscar 2025.

La cerimonia di consegna dei premi, che era in programma domenica al Barker Hanger del Santa Monica Airport, è stata attualmente spostata al 26 gennaio.

Il posticipo delle nomination degli Oscar 2025

L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha spostato l'annuncio delle nomination da venerdì 17 a domenica 19 gennaio, estendo il periodo delle votazioni di due giorni.

Bill Kramer, CEO dell'organizzazione, ha parlato del cambiamento nel programma degli Oscar 2025 ricordando che molti membri vivono e lavorano a Los Angeles, rivolgendo quindi un pensiero a chi sta affrontando le conseguenze dei terribili incendi. Le proiezioni dedicate alle shortlist dei film internazionali sono state posticipate, così come altri eventi in programma prima della chiusura delle votazioni.

La stessa scelta è stata presa dal sindacato degli sceneggiatori che ha posticipato l'annuncio delle sue nomination ai WGA Awards al 13 gennaio.

Lo slittamento dei Critics Choice Awards

Joey Berlin, CEO di CCA, ha spiegato la scelta di posticipare i Critics Choice Awards, spiegando: "La tragedia in corso ha già avuto un profondo impatto sulla nostra comunità. Tutti i nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolte a chi sta combattendo contro gli incendi devastanti e a tutte le persone che stanno subendo delle conseguenze".

La cerimonia della 30esima edizione dei premi sarà comunque trasmessa dal vivo su E! e Peacock e sarà condotta da Chelsea Handler.

Gli incendi che stanno colpendo la città di Los Angeles hanno avuto un duro impatto sulla popolazione locale e tra le star che hanno perso la propria casa tra le fiamme ci sono Anna Faris, la coppia composta da Leighton Meester e Adam Brody, Anthony Hopkins, Billy Crystal, Miles Teller e Paris Hilton.