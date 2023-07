Jamie Foxx saluta i fan da una barca nella prima apparizione dopo il malore (VIDEO)

Jamie Foxx è stato avvistato in pubblico per la prima volta dopo il malore che ha portato al suo ricovero in ospedale ad aprile. Il video dell'attore, sorridente e rilassato mentre saluta i fan da una barca, han fatto il giro del mondo.

Domenica, le immagini condivise da TMZ di Jamie Foxx su una barca sul fiume Chicago sono state rese pubbliche. Apparentemente l'attore sembra in forma e fa il segno di pace dopo aver salutato i fan.

Jamie Foxx è stato ricoverato in un ospedale di Atlanta ad aprile per via di una misteriosa "complicazione medica". Sua figlia, Corinne Foxx, ha aggiornato i fan sulle sue condizioni scrivendo su Twitter: "Fortunatamente grazie all'azione rapida e alle cure è già sulla buona strada per il recupero. Sappiamo quanto è amato e apprezziamo le vostre preghiere. La famiglia chiede privacy durante questo difficile periodo".

Il ritorno di Jamei Foxx in pubblico

Il nuovo filmato di Jamie Foxx segna la sua prima apparizione pubblica dell'attore da aprile, lasciando intendere come sia sulla via della guarigione. In precedenza Foxx aveva rilasciato una dichiarazione in cui ringraziava i fan per il loro amore, assicurando di sentirsi fortunato. I dettagli sulle sue condizioni e sulla malattia che l'ha colpito finora sono stati scarsi, ma a quanto pare Foxx si sarebbe sentito male sul set di Back in Action, film Netflix che vede il ritorno alla recitazione di Cameron Diaz.