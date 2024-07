Jamie Foxx rivela la causa del periodo trascorso in ospedale un anno fa

L'attore Jamie Foxx, parlando con alcuni fan a Phoenix, ha rivelato il motivo per cui ha trascorso del tempo in ospedale nel 2023, ecco il video.

Jamie Foxx ha parlato per la prima volta dell'emergenza medica che lo ha portato a trascorrere un periodo in ospedale. Per ora l'attore non è entrato nei dettagli di quanto accaduto nell'aprile 2023, pur accennando ai problemi affrontati e spiegando a grandi linee l'esperienza vissuta.

La spiegazione di Jamie Foxx

Come mostra un video condiviso su Twitter, l'attore ha parlato a Phoenix con un gruppo di persone che ha incontrato fuori da un locale, spiegando quanto gli è accaduto.

Nel filmato si vede Jamie Foxx mentre dichiara: "L'11 aprile dello scorso anno. Ho avuto un brutto mal di testa, ho chiesto un Advil e mi sono svegliato 20 giorni dopo. Non mi ricordo nulla".

L'attore ha poi aggiunto: "Mi hanno detto - sono ad Atlanta - che mia sorella e mia figlia mi hanno accompagnato dal primo dottore che hanno trovato. Mi hanno fatto un'iniezione di cortisone". Indicando la sua testa, la star del cinema ha proseguito il suo racconto: "Il dottore successivo ha detto che qualcosa sta accadendo qui".

Il momento giusto per parlare

In precedenza, su un post Instagram, Jamie aveva spiegato che la sorella Deidra gli ha salvato la sua vita prendendo le scelte compiute un anno fa.

Jamie Foxx e Cameron Diaz nelle prime foto del film Netflix Back in Action

A febbraio, inoltre, ha svelato che quanto gli è accaduto ha dato vita ad alcune storie interessanti e battute che userà nei suoi prossimi show dal vivo: "Tutti vogliono sapere quello che è accaduto e ve lo racconterò. Ma devo farlo a modo mio. Lo farò in un modo divertente. Saremo su un palco. Ritornerò alle mie origini comiche con show dal vivo".

Ad annunciare che Foxx stava affrontando un'emergenza medica era stata la figlia Corrinne sui social, chiedendo di rispettare la privacy del padre e di pregare per lui mentre si stava riprendendo fisicamente.